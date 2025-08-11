Kenneth Perez: 'Ajax heeft twee kleine jochies gekocht, verbazingwekkend'

Live voetbal 2

Het verbaast Kenneth Perez dat Ajax zich heeft versterkt met Raúl Moro en Oscar Gloukh. De twee zomeraankopen zijn respectievelijk 1,69 en 1,70 meter en beschikken volgens Perez over weinig spierkracht. Daarmee past hun fysiek niet helemaal binnen het moderne voetbal, zegt de analist bij Voetbalpraat.

Moro had zondag een basisplaats tegen Telstar (2-0 zege), terwijl Gloukh na 63 minuten binnen de lijnen kwam. “Wat mij zo verbaast…”, opent Perez. “Je ziet waar het hedendaagse voetbal naartoe gaat, qua fysiek. Als je spelers wil verkopen aan de Premier League, verbaast het me dat ze twee jochies hebben gekocht: Moro en Gloukh. Die zijn zó groot!”, zegt de analist terwijl hij met zijn hand uitbeeldt dat de spelers klein zijn.

“Kleine jochies gewoon, zonder body!  Ik vind dat echt best wel bijzonder. Dan kan je wel zeggen dat het Ajax-spelers zijn en weet ik het allemaal…” Tafelgenoot Maarten Wijffels lepelt een anekdote op. “Weet je nog dat Ajax Suárez kocht en dat Nicolás Lodeiro meekwam? Dat was zijn vriend. En ik weet nog wel dat Danny Blind hem voor het eerst zag en vroeg: ‘Hebben we de burgemeester van Madurodam gekocht?”

“Maar Lodeiro was nog wel een beetje stevig gebouwd, net als Sneijder”, werpt Perez vervolgens op. “Dan bedoel ik niet dik, maar stevig, sterk. Deze twee zijn echt... Die hadden zomaar van De Toekomst aangelopen kunnen komen. Het verbaast me dat clubs nog steeds van die lichtgewichtjes kopen, eerlijk gezegd. Dat vind ik verbazingwekkend.”

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
401 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wie weet spelen ze wel heel goed. Nog even afwachten.

Ajeto!
379 Reacties
1.050 Dagen lid
3.945 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Ik ga het gewoon vragen, weleens nagedacht over een functie bij Phillips? Ze zoeken er nog iemand voor de ontwikkeling van huishoudelijke apparatuur en dan met name in de richting van stofzuigers. U heeft genoeg ervaring hier op FCUpdate met zuigen

Arena
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Die Perez kun je toch met geen mogelijkheid serieus nemen zeg. Die kletst me toch een hoop onzin bij elkaar daar lusten de honden geen brood van.

ERIMIR
2.176 Reacties
400 Dagen lid
35.116 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Perez is nog steeds rancuneus omdat die slechts een half jaar en altijd als invaller speelde bij Ajax. Hij kon nooit een basisplaats veroveren omdat die niet goed genoeg was.

