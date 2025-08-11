Kenneth Perez: 'Ajax heeft twee kleine jochies gekocht, verbazingwekkend'

Het verbaast dat Ajax zich heeft versterkt met en . De twee zomeraankopen zijn respectievelijk 1,69 en 1,70 meter en beschikken volgens Perez over weinig spierkracht. Daarmee past hun fysiek niet helemaal binnen het moderne voetbal, zegt de analist bij Voetbalpraat.

Moro had zondag een basisplaats tegen Telstar (2-0 zege), terwijl Gloukh na 63 minuten binnen de lijnen kwam. “Wat mij zo verbaast…”, opent Perez. “Je ziet waar het hedendaagse voetbal naartoe gaat, qua fysiek. Als je spelers wil verkopen aan de Premier League, verbaast het me dat ze twee jochies hebben gekocht: Moro en Gloukh. Die zijn zó groot!”, zegt de analist terwijl hij met zijn hand uitbeeldt dat de spelers klein zijn.

“Kleine jochies gewoon, zonder body! Ik vind dat echt best wel bijzonder. Dan kan je wel zeggen dat het Ajax-spelers zijn en weet ik het allemaal…” Tafelgenoot Maarten Wijffels lepelt een anekdote op. “Weet je nog dat Ajax Suárez kocht en dat Nicolás Lodeiro meekwam? Dat was zijn vriend. En ik weet nog wel dat Danny Blind hem voor het eerst zag en vroeg: ‘Hebben we de burgemeester van Madurodam gekocht?”

“Maar Lodeiro was nog wel een beetje stevig gebouwd, net als Sneijder”, werpt Perez vervolgens op. “Dan bedoel ik niet dik, maar stevig, sterk. Deze twee zijn echt... Die hadden zomaar van De Toekomst aangelopen kunnen komen. Het verbaast me dat clubs nog steeds van die lichtgewichtjes kopen, eerlijk gezegd. Dat vind ik verbazingwekkend.”