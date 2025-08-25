Kenneth Perez uitgescholden in Eredivisie-stadion

Live voetbal 2

Kenneth Perez is afgelopen weekend uitgescholden op de tribune bij Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam, zo geeft de analist aan bij Voetbalpraat. De voormalig voetballer was voor ESPN in De Adelaarshorst om het duel te analyseren en werd daarbij door een aanwezige supporter verweten een ‘hoerenjong’ te zijn.

Perez was afgelopen weekend namens ESPN samen met Cristian Willaert aanwezig in De Adelaarshorst om het duel tussen Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam van analyse te voorzien. De Deense oud-prof zag de thuisploeg met grote cijfers onderuitgaan: 0-3. “Ik dacht: nu zullen supporters wel iets roepen, iets zeggen of weggaan uit het stadion”, begint Perez bij Voetbalpraat.

Dat was volgens hem echter niet het geval. “Allemaal bleven ze zitten en het team steunen. Ik dacht: nou, dat hebben ze goed gedaan, ondanks al dat bier. Dat was goed. Ik dacht echt: wauw.” Toch was niet iedereen bezig met het steunen van de Deventenaren. “Een riep dat ik een hoerenjong was, maar die vergeef ik wel. Verder was het top hoe ze Go Ahead daar bleven steunen.”

Dat miste de analist volledig bij Telstar - FC Volendam (2-2), vervolgt hij. Het duel tussen de promovendi werd vlak voor tijd stilgelegd toen een supporter van de thuisploeg een beker naar de assistent-scheidsrechter gooide. “Ik erger me dan mateloos aan die man die de grensrechter vernedert door een vol biertje naar hem te gooien. Ik heb het al vaker gezegd met bier en drugs, mensen worden er niet toerekeningsvatbaarder van.” De analist zou het dan ook geen probleem vinden om alcohol helemaal te weren uit stadions.

