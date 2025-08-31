Live voetbal 1

Kicker: 'Leverkusen zet Ten Hag maandag op straat'

Bayer Leverkusen-trainer Erik ten Hag
Foto: © Imago
Frank Hoekman
31 augustus 2025, 12:51   Bijgewerkt: 14:03

Erik ten Hag dreigt al na twee competitiewedstrijden ontslagen te worden door Bayer Leverkusen. Dat schrijft het Duitse voetbaltijdschrift Kicker althans.

Met Ten Hag op de bank is Leverkusen dramatisch begonnen aan het seizoen. De eerste thuiswedstrijd tegen Hoffenheim leverde een 1-2 nederlaag op voor Die Werkself. Gisteren (zaterdag) leek op bezoek bij Werder Bremen de eerste overwinning een feit toen Leverkusen een kwartier voor tijd nog met 1-3 voor stond tegen een tegenstander die door een rode kaart met tien man was komen te staan. Niets bleek echter minder waar: Werder knokte zich in blessuretijd nog terug tot een 3-3 gelijkspel.

Kicker schrijft dat de situatie rond Ten Hag 'escaleert'. Zowel extern als intern zou de Nederlandse trainer zwaar onder vuur liggen. Het feit dat clubvertegenwoordigers na de 3-3 in Bremen weigerden publiekelijk hun steun voor Ten Hag uit te spreken is volgens het voetbaltijdschrift veelzeggend. "De signalen zijn duidelijk. De club zegt alleen dat ze willen afwachten tot het einde van de transferperiode. Niets meer. Dat betekent: als de markt maandag om 20.00 uur sluit, zullen de beleidsbepalers een besluit nemen over de toekomst van Ten Hag. Als ze daar al niet min of meer zeker van zijn."

Florian Plettenberg van het Duitse Sky komt later op de zondagmiddag met een bevestiging van het nieuws van Kicker, maar bezweert op X dat het definitieve besluit nog niet is genomen. "Verdere analyse zal nog volgen. Een vertrek voor het einde van deadline day is op dit moment niet gepland", aldus de journalist. "Ten Hag is vastbesloten om te blijven en vraagt tijd om het elftal te herbouwen", weet Plettenberg bovendien.

Erik ten Hag

Spectaculaire wanprestatie van Erik ten Hag tegen tien man van Werder Bremen

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe

Duitse media: Ten Hag heeft duidelijke boodschap voor Feyenoorder Timber

Bayer Leverkusen-trainer Erik ten Hag

Ten Hag na één speelronde al onder vuur: 'Hij wordt nu al met scepsis bekeken'

Ome Barend
46 Reacties
0 Dagen lid
49 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Meer dan terecht, snel weg met die man. Heeft Manchester United al eigenhandig kapot gemaakt.

Pietjanhendrik
165 Reacties
39 Dagen lid
202 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend kan hij mooi terug naar Ajax om het daar nog een grote puinzooi te maken.

Emilio
42 Reacties
958 Dagen lid
379 Likes
Emilio
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Manchester United was al stuk na Ferguson is het eigenlijk nooit meer wat geweest. Neemt niet weg dat Ten Hag na Ajax niet veel gepresteerd heeft.

Ome Barend
46 Reacties
0 Dagen lid
49 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Emilio is te makkelijk om dat als schuld te zien. Echte toptrainers maken altijd het verschil, zeker met alle gerichte aankopen die jezelf mag doen. United zit opgescheept met Onana, de Ligt en noem ze allemaal maar op.

Ome Barend
46 Reacties
0 Dagen lid
49 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik Jep.

ERIMIR
3.324 Reacties
420 Dagen lid
37.342 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die ouwe wijven zijn hier weer als de kippen bij om met elkaar te kleppen. Ze laten geen moment onbenut als ze iemand weer kunnen neersabelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Bayer Leverkusen
Team: Leverkusen
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 feb. 1970)

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
10
Leipzig
2
-4
3
11
Dortmund
1
0
1
12
Leverkusen
2
-1
1
13
M'gladbach
2
-1
1
14
Hamburg
2
-2
1

