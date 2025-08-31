Kicker: 'Leverkusen zet Ten Hag maandag op straat'

Erik ten Hag dreigt al na twee competitiewedstrijden ontslagen te worden door Bayer Leverkusen. Dat schrijft het Duitse voetbaltijdschrift Kicker althans.

Met Ten Hag op de bank is Leverkusen dramatisch begonnen aan het seizoen. De eerste thuiswedstrijd tegen Hoffenheim leverde een 1-2 nederlaag op voor Die Werkself. Gisteren (zaterdag) leek op bezoek bij Werder Bremen de eerste overwinning een feit toen Leverkusen een kwartier voor tijd nog met 1-3 voor stond tegen een tegenstander die door een rode kaart met tien man was komen te staan. Niets bleek echter minder waar: Werder knokte zich in blessuretijd nog terug tot een 3-3 gelijkspel.

Kicker schrijft dat de situatie rond Ten Hag 'escaleert'. Zowel extern als intern zou de Nederlandse trainer zwaar onder vuur liggen. Het feit dat clubvertegenwoordigers na de 3-3 in Bremen weigerden publiekelijk hun steun voor Ten Hag uit te spreken is volgens het voetbaltijdschrift veelzeggend. "De signalen zijn duidelijk. De club zegt alleen dat ze willen afwachten tot het einde van de transferperiode. Niets meer. Dat betekent: als de markt maandag om 20.00 uur sluit, zullen de beleidsbepalers een besluit nemen over de toekomst van Ten Hag. Als ze daar al niet min of meer zeker van zijn."

Florian Plettenberg van het Duitse Sky komt later op de zondagmiddag met een bevestiging van het nieuws van Kicker, maar bezweert op X dat het definitieve besluit nog niet is genomen. "Verdere analyse zal nog volgen. Een vertrek voor het einde van deadline day is op dit moment niet gepland", aldus de journalist. "Ten Hag is vastbesloten om te blijven en vraagt tijd om het elftal te herbouwen", weet Plettenberg bovendien.