Nederlandse spits met 0 speelminuten in de Eredivisie voor minimaal 4 miljoen euro naar de Bundesliga

is dit seizoen te bewonderen in de Bundesliga. De 26-jarige Nederlandse spits gaat 1.FC Magdeburg voor een bedrag van minimaal vier miljoen verruilen voor St. Pauli, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Florian Plettenberg van het Duitse Sky op X.

De in Monnickendam geboren Kaars speelde vanaf 2014 in de jeugdopleiding van Ajax, maar keerde in 2018 terug bij FC Volendam, de club waar hij eerder al vier jaar actief was. Daar debuteerde hij in het seizoen 2018/19 in het betaald voetbal. Na drie seizoenen, met daarin 28 doelpunten in 108 officiële wedstrijden namens Het Andere Oranje, haalde Helmond Sport Kaars transfervrij naar Brabant.

In Helmond beleefde Kaars met achtereenvolgens veertien en 21 doelpunten twee zeer productieve seizoenen. Het leverde hem een jaar geleden een fraaie transfer naar Duitsland op. Magdeburg betaalde zo'n acht ton om de spits naar de 2. Bundesliga te halen, waar Kaars vrolijk doorging met scoren. In zijn debuutjaar vond hij negentien keer het net op het tweede Duitse profniveau. In het nieuwe seizoen staat de teller na drie wedstrijden alweer op twee goals voor Kaars, die zijn laatste minuten voor Magdeburg er echter al op heeft zitten, als we Plettenberg moeten geloven.

De transferjournalist schrijft op X dat St. Pauli een akkoord heeft bereikt met Magdeburg om Kaars per direct naar Hamburg te halen. De cultclub betaalt volgens Plettenberg een bedrag tussen de vier en vijf miljoen euro voor de spits, die reeds medisch gekeurd is en zijn handtekening zal gaan zetten onder een meerjarig contract. Kaars wordt donderdagavond nog gepresenteerd door St. Pauli en zou in een zeer pikant duel kunnen debuteren op het hoogste niveau. Morgen (vrijdag) staat namelijk de beladen stadsderby uit bij Hamburger SV op het programma. Het duel in het Volksparkstadion begint om 20.30 uur.