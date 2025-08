Nederlandse stichting claimt miljarden van FIFA en KNVB

De Nederlandse stichting Justice for Players gaat een massaclaim indienen bij de FIFA en vijf voetbalbonden, waaronder de KNVB, zo weet de NOS. Naar schatting zijn 100.000 spelers gedupeerd door de transferregels van de FIFA, waardoor ze sinds 2002 miljarden euro’s zijn misgelopen. Deze claim komt als gevolg van de zaak rondom Lassana Diarra.

Begin oktober oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de regels van de FIFA wat betreft spelerstransfers in strijd zijn met Europese wetgeving. Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van een rechtszaak aangespannen door Diarra. In 2014 wilde de Fransman namelijk vertrekken bij Lokomotiv Moskou, waarna hij zijn contract opzegde. Vervolgens wilde hij transfervrij tekenen bij Charleroi. Die club kreeg te horen dat de Fransman een schadevergoeding moest betalen aan de Russische club en dat zijn nieuwe club juridisch verantwoordelijk zou zijn. Charleroi besloot vervolgens van de transfer af te zien.

Artikel gaat verder onder video

Justice for Players schat dat er sinds 2002 zo’n 100.000 profvoetballers (mannen en vrouwen) zijn benadeeld door de regelgeving van de FIFA. Uit berekeningen van economen werd duidelijk dat getroffen spelers in hun carrière zo’n acht procent minder inkomsten hebben ontvangen, doordat ze een minder goede onderhandelingspositie hadden met de regels van de FIFA. Volgens de stichting komt dit neer op een miljardenbedrag, dat nu verhaald moet worden bij de FIFA en vijf voetbalbonden, waaronder de KNVB.

De stichting heeft maandagochtend aan de FIFA en de KNVB laten weten dat het voornemens is een collectieve rechtszaak te beginnen. In de loop van het jaar zal de vordering worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland. “Als gevolg van onwettige FIFA-regels hebben voetballers aanzienlijke inkomsten misgelopen”, geeft Lucia Melcherts, voorzitter van de stichting, aan bij de NOS. “Wij dienen deze claim in om gerechtigheid voor voetballers te helpen bereiken.”

Sportadvocaat Dolf Segaar geeft aan dat het om ‘een miljardenclaim’ gaat. “Wij verwachten een grote betrokkenheid van spelers. Zij zijn de gedupeerden en hebben niets te verliezen. De procedure kost ze niets”, geeft hij aan. De procedure wordt volledig gefinancierd door het Belgische Deminor, een van de grootste procesfinanciers van Europa.