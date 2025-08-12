Live voetbal

Officieel: PSV presenteert Dennis Man als opvolger Johan Bakayoko

Dennis Man in het shirt van Parma met op de achtergrond het Philips Stadion en het logo van PSV
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Frank Hoekman
12 augustus 2025, 10:31   Bijgewerkt: 10:41

PSV versterkt zich per direct met Dennis Man, zo bevestigt de landskampioen dinsdagochtend. De 26-jarige rechtsbuiten komt over van Parma en moet in Eindhoven de naar RB Leipzig vertrokken Johan Bakayoko doen vergeten. Man tekent een contract tot medio 2029 in het Philips Stadion

Man stond sinds de winterstop van het seizoen 2020/21 onder contract bij Parma en speelde inmiddels 142 officiële wedstrijden voor de Italiaanse club. Daarin was de Roemeen 28 keer trefzeker en leverde hij zeventien assists. Afgelopen seizoen was Man in 33 wedstrijden in de Serie A goed voor vier goals en vijf assists. Man debuteerde reeds in 2018 in de nationale ploeg van Roemenië en mag zich inmiddels onbetwiste basisspeler noemen. De vleugelspeler speelde tot op heden 35 interlands, waaronder de achtste finale van het Europees Kampioenschap in 2024, waarin Oranje met 0-3 te sterk was.

Artikel gaat verder onder video

Begin augustus werd duidelijk dat Man op de radar van PSV was verschenen. Afgelopen vrijdag meldden Italiaanse media een akkoord tussen PSV en Parma over een transfersom van negen miljoen euro. Het socialmediateam van de Eindhovenaren verklapte maandagavond al dat de komst van Man aanstaande was, toen een video met de naam van de speler als titel op PSV Play werd geplaatst en korte tijd later weer werd verwijderd.

Man hoefde niet lang na te denken over PSV

"Toen mijn agent me belde en vertelde dat PSV interesse had, zei ik gelijk: let’s go", zegt Man in een eerste reactie op zijn overstap naar Eindhoven. "Dit is een club waar elke ambitieuze speler voor wil uitkomen. Ik ken veel spelers die hier hebben gespeeld. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… zo kan ik nog wel even doorgaan. PSV is een club met een geweldige historie en strijdt ieder seizoen mee om de prijzen. Dat wil ik ook. Ik ben heel hongerig om elke wedstrijd vol gas te geven en veel prijzen te veroveren met PSV. Ik kan niet wachten om te starten". aldus de Roemeen.

Stewart: 'Hij is een heel goede dribbelaar die ons team direct kan gaan helpen'

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV toont zich verheugd over de komst van Man. "We wilden nog wat extra creativiteit toevoegen aan onze aanvalslinie, en met Dennis krijgen we dat zeker", legt de beleidsbepaler uit. "Hij is een heel goede dribbelaar, die ons team direct kan gaan helpen met doelpunten en assists. Daarnaast halen we met Dennis veel ervaring op het hoogste internationale podium binnen. We zijn zeer content met deze aanwinst", aldus Stewart.

Man zevende zomeraanwinst PSV

Man is alweer de zevende aankoop die deze transferzomer door PSV is gepresenteerd. Technisch directeur Earnest Stewart versterkte de selectie van trainer Peter Bosz eerder met doelmannen Matej Kovár (Bayer Leverkusen) en Nick Olij (Sparta Rotterdam), verdedigers Yarek Gasiorowski (Valencia) en Killian Sildillia (SC Freiburg) en aanvallers Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) en Ruben van Bommel (AZ).

