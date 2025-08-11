Onderzoekers stellen drastische maatregel voor om VAR te verbeteren

Janka Stoker, Rob Alessie en Harry Garretsen, onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen, roepen de KNVB op om te experimenteren met een anonieme VAR, geven ze aan in het Dagblad van het Noorden. Uit hun onderzoek blijkt dat beslissingen van scheidsrechters vaak worden beïnvloed door de relatie met de VAR.

Uit het onderzoek van de Groningse wetenschappers blijkt dat scheidsrechters worden beïnvloed in hun beslissingen door wie er achter het VAR-scherm zit. “Hoe jonger de VAR en hoe minder ervaren hij is als scheidsrechter, hoe vaker de VAR vanuit de studio een VAR-moment aanvraagt”, geeft Stoker aan. “En wat we ook hebben ontdekt, is dat scheidsrechters bij minder ervaren en lager gerankte collega’s als VAR vaker bij hun eigen besluit blijven”, gaat ze verder.

De VAR mag beslissingen nemen over buitenspel en overtredingen rondom rode kaarten, strafschoppen en doelpunten. Waar buitenspel over het algemeen een ‘objectief te maken feit’ is, geldt dit voor andere situaties niet. “Bij die beslissingen maken de kenmerken van de VAR wel uit. Dan speelt hiërarchie wel een rol”, geeft Garretsen aan. Een ervaren scheidsrechter laat zich door een onervaren VAR minder vaak ‘overrulen’.

“De KNVB moet er bewust van zijn dat het wel degelijk uitmaakt wie de VAR en wie de scheids is”, gaat Garretsen verder. “En dat de VAR en de scheids geen robots zijn die objectief handelen en besluiten. Beide zijn menselijke beslissers en dat heeft effect op het besluitvormingsproces van de scheidsrechter rond VAR-momenten en de uitkomsten daarvan.” De onderzoekers hebben een voorstel voor een experiment om deze situatie te aan te pakken, namelijk een ‘anonieme’ VAR. “Dan weet de scheids niets over ervaring of leeftijd. Het zou interessant zijn om te kijken of dat tot andere beslissingen van de VAR en de scheidsrechter leidt.”