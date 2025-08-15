Paniek in Almelo: stuntaanwinst schreeuwt het uit, training afgebroken

lijkt vrijdag een ernstige blessure te hebben opgelopen op het trainingsveld van Heracles Almelo. Het voormalige Franse toptalent, die zijn loopbaan deze zomer tot veler verrassing voortzette in Almelo, schreeuwde het volgens Tubantia uit van de pijn.

De inmiddels 27-jarige Reine-Adélaïde werd op jonge leeftijd door Arsenal naar Engeland gehaald, maar wist in Londen nooit definitief door te breken. Bij Angers in zijn vaderland lukte dat wel, waarna Olympique Lyonnais in 2019 maar liefst 25 miljoen euro voor hem neertelde. Reine-Adélaïde werd in Lyon echter geteisterd door blessureleed en verliet de club transfervrij in 2023, waarna hij speelde voor bescheiden clubs als het Belgische RWDM en het Italiaanse Salerniatana.

Heracles sloeg afgelopen zomer toe en haalde Reine-Adélaïde transfervrij naar de Eredivisie. De Fransman zette zijn handtekening onder een tweejarig contract bij de Eredivisionist. Afgelopen weekend maakte de middenvelder zijn officiële debuut namens Heracles, toen hij in de eerste speelronde van de Eredivisie een halfuur meedeed als invaller in het met 4-0 verloren uitduel bij FC Utrecht.

Tubantia meldt vrijdag dat Reine-Adélaïde een op het oog ernstige blessure heeft opgelopen op het trainingsveld van Heracles, dat een dag later in eigen huis aantreedt tegen NEC (20.00 uur). De Fransman leek volgens de lokale krant zijn knie te verdraaien en lag 'kermend van de pijn' op het veld. "Ondersteund door zijn vriend Ajdin Hrustic en fysio Jurgen Koedijk werd hij na lange tijd van het veld af gedragen. Het voorval betekende meteen het einde van de training. Aangedaan en stil zochten spelers de kleedkamer op. Weer anderen stonden in een hoekje bij elkaar om over de ongelukkige actie te praten", aldus Tubantia.