Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz wijst opvallende vervanger Pléa in de spits aan

PSV begint zaterdagavond vermoedelijk met als gelegenheidsspits aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Dat is althans de verwachting van clubwatcher RIk Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De journalist geeft ook antwoord op de vraag of direct zijn debuut in de basis gaat maken bij de Eindhovenaren.

PSV komt zaterdag als eerste van de traditionele topclubs in actie in de derde speelronde van de Eredivisie. De regerend landskampioen begint om 18.45 uur aan het thuisduel met FC Groningen. Bosz kan tegen de Noorderlingen geen beroep doen op de geblesseerden Mauro Júnior en Joey Veerman en ook Ricardo Pepi is er naar verwachting nog niet bij. Vooral dat laatste is zuur, aangezien Alassana Pléa vorige week in het uitduel bij FC Twente (0-2) een blessure opliep die hem maanden langs de kant houdt. Bosz opteert volgens Elfrink vermoedelijk voor Perisic, toch echt buitenspeler of zelfs wingback van beroep, als noodverband in de punt van de aanval. De rechtsbuitenpositie wordt dan overgenomen door Dennis Man, die zo zijn basisdebuut zou gaan maken.

Debuteert Wanner tegen FC Groningen?

Achterin vangt Bosz het wegvallen van Mauro naar verwachting op door Sergiño Dest van de rechts- naar de linksbackpositie te schuiven. Daardoor zou Kiliann Sildillia rechts achterin mogen starten. Op het middenveld is Tygo Land een optie op de plek van Veerman, maar: "Het zou ook niemand verbazen als hij voor een basismiddenveld met de gevestigde namen Schouten, Ismael Saibari en Guus Til kiest", schrijft Elfrink. De gisteren (donderdag) gepresenteerde Wanner werd nét op tijd ingeschreven om in actie te mogen komen tegen FC Groningen, maar geldt volgens de clubwatcher als mogelijke invaller.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Sildillia, Gasiorowski, Flamingo, Dest; Schouten, Saibari, Til; Man, Perisic, Van Bommel

Dies Janse staat voor FC Groningen-debuut, Van Bergen vraagteken

Tegenstander FC Groningen kan bij het traditioneel lastige bezoek aan Eindhoven - van de 45 uitduels bij PSV werd er precies eentje gewonnen - nog niet beschikken over Etienne Vaessen. De keeper zit het derde en laatste duel uit van de schorsing die hij kreeg naar aanleiding van het thuisduel met Ajax (2-2) van afgelopen seizoen. Hidde Jurjus, die in het verleden bij PSV onder contract stond, mag zich daardoor weer opmaken voor een basisplaats in de ploeg van Dick Lukkien. Achter de naam van Thom van Bergen staat nog een vraagteken. De international van Jong Oranje moest de vrijdagtraining vroegtijdig afbreken vanwege een blessure, zo schrijft het Dagblad van het Noorden. Mocht hij niet fit genoeg zijn, dan zou David van der Werff zijn 'logische' vervanger zijn, aldus de lokale krant. Voorts kunnen twee spelers hun officiële FC Groningen-debuut maken in Eindhoven. De van Ajax gehuurde Dies Janse krijgt naar verwachting een basisplaats in de verdediging, terwijl Oskar Zawade - overgekomen van RKC - voor het eerst bij de selectie zit en als invaller zijn eerste speelminuten zou kunnen maken.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Jurjus; Rente, Blokzijl, Janse, Peersman; Resink, De Jonge, Taha, Van Bergen, Schreuders; Willumsson