'Simonis laat kassa in Heerenveen rinkelen met transfer van 10 miljoen euro'

Paul Simonis met op de achtergrond het logo van sc Heerenveen
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
26 augustus 2025, 10:08

Paul Simonis staat op het punt om Milan van Ewijk naar VfL Wolfsburg te halen, zo bevestigt Voetbal International dinsdagochtend. De Bundesliga-club maakt volgens het weekblad minimaal tien miljoen euro over om de rechtsback over te nemen van Coventry City. Zijn vroegere werkgever sc Heerenveen pikt financieel een graantje mee van de transfer.

Heerenveen verkocht de inmiddels 24-jarige Van Ewijk in de zomer van 2023 voor zo'n 4,5 miljoen euro aan Coventry. Bij de transfer werd een doorverkooppercentage van tien procent over de toekomstige winst die de Engelse club op de geboren Amsterdammer maakt overeengekomen, zo bevestigen 'goed ingevoerde bronnen' tegenover VI.

Twee jaar later levert Van Ewijk Coventry dus ongeveer tien miljoen euro op, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen tot twaalf miljoen euro. Coventry maakt dus minimaal 5,5 miljoen euro winst op Van Ewijk, wat betekent dat Heerenveen een bedrag van 550 duizend euro tegemoet kan zien.

Dat Simonis bij Van Ewijk uitkomt lijkt geen toeval. De veertigjarige trainer werkte in Heerenveen, als assistent van toenmalig hoofdtrainer Kees van Wonderen, al samen met de rechtsback. In Engeland werkte de oud-speler van ADO Den Haag en SC Cambuur zich razendsnel op tot gewaardeerde kracht in het elftal van Coventry, waarmee hij in zijn debuutseizoen dicht bij een enorme stunt in de FA Cup kwam. In de halve finales van het bekertoernooi knokte de club zich op Wembley terug van een 0-3 achterstand naar een 3-3 gelijkspel tegen het Manchester United van Erik ten Hag, dat uiteindelijk na het nemen van strafschoppen toch doordrong tot de eindstrijd. Van Ewijk staat inmiddels op 103 officiële wedstrijden voor The Sky Blues. In de eerste drie speelronden van het nieuwe seizoen in de Championship was hij goed voor drie assists.

Paul Simonis

Paul Simonis
Wolfsburg
Team: Wolfsburg
Functie: Coach
Leeftijd: 40 jaar (14 feb. 1985)

