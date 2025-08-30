Slecht nieuws: veel stakingen verwacht in komende Nederlandse profvoetbalduels

Vitesse-fans hebben vrijdagavond rookbommen afgestoken tijdens de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ. Als protestactie richting de KNVB kwam het duel in de Keuken Kampioen Divisie tweemaal stil te liggen en dat zal de komende weken mogelijk nog vaker gebeuren.
Na de rust van de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ vlogen er plotseling gele rookbommen op het veld vanuit het bos. Scheidsrechter Rick Sturm kon niets anders doen dan het duel kort staken. Vlak voor het einde gebeurde het incident opnieuw. Diezelfde avond hingen de fans van Vitesse spandoeken op bij het hoofdkwartier van de KNVB in Zeist.
De actie is inmiddels daadwerkelijk opgeëist door supporters van de Arnhemmers, die vinden dat de voetbalbond mee moet denken met een doorstart van de club. Teksten als ‘KNVB, dit is pas het begin’ en ‘wij geen voetbal, jullie geen voetbal. KNVB maffia’ staan geschreven op de spandoeken.
Dat betekent dat het tafereel waarschijnlijk nog een vervolg gaat krijgen. Het lijkt erop dat Vitesse-fans ook bij andere wedstrijden in het Nederlandse voetbal gaan toeslaan met gele rookbommen.
Ja zo kweek je wel medeleven bij andere clubs.
maar vitesse supporters ja??? hebben ze daar uberhaupt bewijs van?? en niet af te gaan op die geel witte rookpluimen! dat kan toch elke mafkees doen zoiets!! hoef je niet perse vitesse supporter voor te zijn!! en dan ik snap dat de supporters boos zijn omdat er een hoop binnen vitesse er met de pet naar hebben gegooid maar ik snap de knvb ook niet ze hadden kunnen helpen maar ze doen het gewoon niet omdat het niet echt een grote club is! wie is de volgende die niet wordt geholpen door de knvb??
@familieharbers03 de supportes van Vitesse hebben zelf verklaart dat ze dit hebben gedaan.
@familieharbers03, ze zeggen zelf daar ze het zijn geweest. Iedereen die zich gewoon aan de regels houdt wordt gewoon geholpen. En club als vitesse, die het jarenlang vertikt om zich aan de regels te houden, werd immers ook heel lang geholpen. Totdat ze het weer eens verpest hebben. Niet de verantwoording van de KNVB om dat zooitje nog verder te helpen. Heeft niets met groot of kleine club te maken, calimero.
@familieharbers03 niet geholpen zei je onder welke steen heb je de afgelopen jaren geleefd , Veendam rbc enz enz zijn voor minder verdwenen door de knvb dus beetje realistisch blijven graag
