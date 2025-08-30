Slecht nieuws: veel stakingen verwacht in komende Nederlandse profvoetbalduels

Vitesse-fans hebben vrijdagavond rookbommen afgestoken tijdens de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ. Als protestactie richting de KNVB kwam het duel in de Keuken Kampioen Divisie tweemaal stil te liggen en dat zal de komende weken mogelijk nog vaker gebeuren.

Na de rust van de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ vlogen er plotseling gele rookbommen op het veld vanuit het bos. Scheidsrechter Rick Sturm kon niets anders doen dan het duel kort staken. Vlak voor het einde gebeurde het incident opnieuw. Diezelfde avond hingen de fans van Vitesse spandoeken op bij het hoofdkwartier van de KNVB in Zeist.

Artikel gaat verder onder video

De actie is inmiddels daadwerkelijk opgeëist door supporters van de Arnhemmers, die vinden dat de voetbalbond mee moet denken met een doorstart van de club. Teksten als ‘KNVB, dit is pas het begin’ en ‘wij geen voetbal, jullie geen voetbal. KNVB maffia’ staan geschreven op de spandoeken.

Dat betekent dat het tafereel waarschijnlijk nog een vervolg gaat krijgen. Het lijkt erop dat Vitesse-fans ook bij andere wedstrijden in het Nederlandse voetbal gaan toeslaan met gele rookbommen.