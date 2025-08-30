Live voetbal 1

Slecht nieuws: veel stakingen verwacht in komende Nederlandse profvoetbalduels

Wedstrijd gestaakt bij Ajax
Luuk van Grinsven
30 augustus 2025

Vitesse-fans hebben vrijdagavond rookbommen afgestoken tijdens de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ. Als protestactie richting de KNVB kwam het duel in de Keuken Kampioen Divisie tweemaal stil te liggen en dat zal de komende weken mogelijk nog vaker gebeuren.

Na de rust van de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ vlogen er plotseling gele rookbommen op het veld vanuit het bos. Scheidsrechter Rick Sturm kon niets anders doen dan het duel kort staken. Vlak voor het einde gebeurde het incident opnieuw. Diezelfde avond hingen de fans van Vitesse spandoeken op bij het hoofdkwartier van de KNVB in Zeist.

De actie is inmiddels daadwerkelijk opgeëist door supporters van de Arnhemmers, die vinden dat de voetbalbond mee moet denken met een doorstart van de club. Teksten als ‘KNVB, dit is pas het begin’ en ‘wij geen voetbal, jullie geen voetbal. KNVB maffia’ staan geschreven op de spandoeken.

Dat betekent dat het tafereel waarschijnlijk nog een vervolg gaat krijgen. Het lijkt erop dat Vitesse-fans ook bij andere wedstrijden in het Nederlandse voetbal gaan toeslaan met gele rookbommen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
959 Reacties
1.068 Dagen lid
5.397 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja zo kweek je wel medeleven bij andere clubs.

De stoker
181 Reacties
738 Dagen lid
1.104 Likes
De stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gewoon tijdelijk staken. En weer door spelen. Supporters en spelers kunnen hier niks aan doen. En ook na 2x gewoon door spelen om de wedstrijd af te maken

familieharbers03
342 Reacties
1.068 Dagen lid
582 Likes
familieharbers03
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

maar vitesse supporters ja??? hebben ze daar uberhaupt bewijs van?? en niet af te gaan op die geel witte rookpluimen! dat kan toch elke mafkees doen zoiets!! hoef je niet perse vitesse supporter voor te zijn!! en dan ik snap dat de supporters boos zijn omdat er een hoop binnen vitesse er met de pet naar hebben gegooid maar ik snap de knvb ook niet ze hadden kunnen helpen maar ze doen het gewoon niet omdat het niet echt een grote club is! wie is de volgende die niet wordt geholpen door de knvb??

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.358 Reacties
1.068 Dagen lid
18.670 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@familieharbers03 de supportes van Vitesse hebben zelf verklaart dat ze dit hebben gedaan.

Dirk Harlaar
1 Reactie
776 Dagen lid
0 Likes
Dirk Harlaar
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@familieharbers03, ze zeggen zelf daar ze het zijn geweest. Iedereen die zich gewoon aan de regels houdt wordt gewoon geholpen. En club als vitesse, die het jarenlang vertikt om zich aan de regels te houden, werd immers ook heel lang geholpen. Totdat ze het weer eens verpest hebben. Niet de verantwoording van de KNVB om dat zooitje nog verder te helpen. Heeft niets met groot of kleine club te maken, calimero.

Haags boefje
93 Reacties
877 Dagen lid
597 Likes
Haags boefje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Snap de teleurstelling. Wil nog niet zeggen dat je dan acties op deze manier gaat voeren. Het wordt tijd voor het echte ingrijpen.

Hahahahahaha en jullie dan
978 Reacties
790 Dagen lid
7.068 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@familieharbers03 niet geholpen zei je onder welke steen heb je de afgelopen jaren geleefd , Veendam rbc enz enz zijn voor minder verdwenen door de knvb dus beetje realistisch blijven graag

