Live voetbal

‘Steijn dicht bij hereniging met oude bekende bij Sparta’

‘Steijn dicht bij hereniging met oude bekende bij Sparta’
Foto: © Imago
0 reacties
Niels Hassfeld
14 augustus 2025, 22:53

Maurice Steijn gaat bij Sparta Rotterdam naar alle waarschijnlijkheid herenigd worden met Shurandy Sambo, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. De rechtsback moet op huurbasis overkomen van Burnley. Vrijdag zou de verdediger al medisch gekeurd worden.

Steijn keerde afgelopen seizoen terug bij Sparta, nadat hij in de zomer van 2023 de stap naar Ajax had gemaakt. De oefenmeester hoopt nu zijn rechtsbackpositie te versterken en is daarvoor uitgekomen bij Sambo. In seizoen 2022/23 speelde hij al op Het Kasteel, toen Sparta hem huurde van PSV. Onder Steijn brak Sambo door in het betaald voetbal. Na zijn overstap naar Ajax probeerde de trainer de verdediger mee te nemen, maar die transfer kwam er niet van.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer liep Sambo uit zijn contract bij PSV en maakte hij transfervrij de overstap naar het Engelse Burnley. In de Championship kwam de verdediger nauwelijks aan spelen toe; tot dusver speelde hij pas twee duels. Nu Burnley is gepromoveerd naar de Premier League, lijkt de kans op speeltijd nihil voor Sambo.

Inmiddels zijn de onderhandelingen met Sparta over een huurdeal in de afrondende fase, zo weet Boualin. De Nederlander komt donderdag nog aan in zijn geboorteland, waar hij de laatste details rondom de overstap gaat gladstrijken. Vrijdag staat de medische keuring op het programma.

➡️ Meer Sparta nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: FC Twente-middenvelder naar Willem II

  • Gisteren, 20:30
  • Gisteren, 20:30
Ali Boussaboun als analist bij FC Rijnmond

Ali Boussaboun: ‘Hij is de enige speler in de Eredivisie die dat kan’

  • di 12 augustus, 13:56
  • 12 aug. 13:56
Ajax - Telstar

'Hij is badend in het zweet wakker geworden na Ajax - Telstar’

  • di 12 augustus, 11:39
  • 12 aug. 11:39
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Maurice Steijn

Maurice Steijn
Team: Sparta
Functie: Coach
Leeftijd: 51 jaar (20 nov. 1973)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Telstar
1
-2
0
15
Groningen
1
-3
0
16
Heracles
1
-4
0
17
Sparta
1
-5
0
18
Excelsior
1
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel