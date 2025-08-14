‘Steijn dicht bij hereniging met oude bekende bij Sparta’

Maurice Steijn gaat bij Sparta Rotterdam naar alle waarschijnlijkheid herenigd worden met , zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. De rechtsback moet op huurbasis overkomen van Burnley. Vrijdag zou de verdediger al medisch gekeurd worden.

Steijn keerde afgelopen seizoen terug bij Sparta, nadat hij in de zomer van 2023 de stap naar Ajax had gemaakt. De oefenmeester hoopt nu zijn rechtsbackpositie te versterken en is daarvoor uitgekomen bij Sambo. In seizoen 2022/23 speelde hij al op Het Kasteel, toen Sparta hem huurde van PSV. Onder Steijn brak Sambo door in het betaald voetbal. Na zijn overstap naar Ajax probeerde de trainer de verdediger mee te nemen, maar die transfer kwam er niet van.

Afgelopen zomer liep Sambo uit zijn contract bij PSV en maakte hij transfervrij de overstap naar het Engelse Burnley. In de Championship kwam de verdediger nauwelijks aan spelen toe; tot dusver speelde hij pas twee duels. Nu Burnley is gepromoveerd naar de Premier League, lijkt de kans op speeltijd nihil voor Sambo.

Inmiddels zijn de onderhandelingen met Sparta over een huurdeal in de afrondende fase, zo weet Boualin. De Nederlander komt donderdag nog aan in zijn geboorteland, waar hij de laatste details rondom de overstap gaat gladstrijken. Vrijdag staat de medische keuring op het programma.