Treurig: carrière van Luis Sinisterra (26) raakt steeds verder in verval

De carrière van raakt steeds verder in verval. Bournemouth maakt vrijdag bekend dat de 26-jarige buitenspeler uit Colombia naar het Braziliaanse Cruzeiro vertrekt. Sinisterra wordt in eerste instantie verhuurd, maar in de huurovereenkomst is een verplichte koopoptie opgenomen.

Sinisterra verlaat Engeland daarmee na drie seizoenen. De linkervleugelaanvaller maakte in de zomer van 2022 voor liefst 25 miljoen euro de overstap van Feyenoord naar Leeds United, maar wist nooit echt te aarden op het eiland.

In zijn debuutjaar bij Leeds United speelde Sinisterra in alle competities 22 wedstrijden en noteerde hij 7 doelpunten en 1 assist. Hij miste veel duels vanwege blessures aan onder meer de voet en de enkel.

Vervolgens werd Sinisterra in het seizoen 2023/24 door Leeds United verhuurd aan Bournemouth. Hij kwam in zijn debuutjaar bij Bournemouth tot 3 doelpunten en 3 assists in 23 officiële wedstrijden.

In de zomer van 2024 volgde voor ongeveer 23,4 miljoen euro een definitieve transfer van Leeds United naar Bournemouth. The Cherries beleefden het afgelopen seizoen echter maar weinig plezier aan Sinisterra: de voormalig Feyenoorder speelde mede door hardnekkige spierblessures slechts veertien duels, waarin hij één doelpunt en één assist noteerde.

Nu komt er dus een einde aan het huwelijk tussen Sinisterra en Bournemouth. Volgens de BBC betaalt Cruzeiro een huursom van 2,3 miljoen euro voor Sinisterra en bedraagt de verplichte koopoptie 11,5 miljoen euro.