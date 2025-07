Tweet van Arsenal over Viktor Gyokeres haalt waanzinnige cijfers

mag zich officieel speler van Arsenal noemen. De topclub uit de Premier League maakt zaterdagavond bekend dat de spits overkomt van Sporting Portugal. Hij tekent een contrct voor vijf seizoenen en kost 63,5 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen nog met 10 miljoen euro kan toenemen.

Met de aankondiging komt een einde aan wekenlange geruchten over de toekomst van de Zweedse doelpuntenmachine. Arsenal was de voornaamste kandidaat voor zijn handtekening, maar er gingen ook geruchten dat Manchester United de deal wilde kapen. Dat is niet gelukt. In Londen gaat Gyökeres spelen met rugnummer 14, dat in het verleden werd gedragen door onder meer Thierry Henry, Theo Walcott en Pierre-Emerick Aubameyang.

Artikel gaat verder onder video

Gyökeres heeft een duizelingwekkend seizoen in Lissabon achter de rug. In 52 wedstrijden in alle competities scoorde de 27-jarige Zweed liefst 54 keer, waarmee hij dus meer dan één-op-één liep. Daarnaast gaf hij ook nog eens dertien assists. De 26-voudig Zweeds international stond sinds de zomer van 2023 onder contract bij Sporting, dat 24 miljoen euro overmaakte om Gyökeres over te nemen van Championship-club Coventry City.

Technisch directeur Andrea Berta is 'ontzettend blij' met de transfer. "Viktor is een uitzonderlijk talent en heeft keer op keer bewezen dat hij beschikt over de kwaliteiten en de winnaarsmentaliteit die horen bij een spits van topniveau. Zijn fysieke kracht, intelligentie en arbeidsethos sluiten perfect aan bij onze visie", somt Beta op. “We hebben er alle vertrouwen in dat Viktor een grote impact zal maken op het veld en een belangrijke rol zal gaan spelen binnen de spelersgroep. Welkom, Viktor!”

Manager Mikel Arteta zegt eveneens 'ontzettend verheugd' te zijn. "Hij heeft een indrukwekkende constante lijn laten zien in zijn prestaties en fitheid, en zijn doelpuntenstatistieken spreken voor zich. Viktor beschikt over enorm veel kwaliteiten. Hij is snel, krachtig en zorgt voor constante dreiging in de aanval. Hij is een echte afmaker. Dankzij zijn slimme loopacties in het strafschopgebied is hij voor elke verdediging een nachtmerrie."

De tweet waarin Arsenal de komst van Gyökeres bekendmaakt ging meteen viraal. Na een minuut waren er al 3700 reacties, 11.000 retweets en 21.000 likes. Na tien minuten was dat respectievelijk 12.000, 35.000 en 81.000.