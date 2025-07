Voormalig Arsenal-middenvelder Partey aangeklaagd vanwege meerdere verkrachtingen

, tot en met afgelopen seizoen nog middenvelder van Arsenal, is aangeklaagd voor vijf verkrachtingen en één geval van seksueel misbruik. Dat meldt The Guardian na berichtgeving van de Crown Prosecution Service.

De beschuldigingen hebben betrekking op drie afzonderlijke vrouwen die tussen 2021 en 2022 melding hebben gemaakt van incidenten. The Telegraph wist al in 2022, net als Arsenal, van de zaak. De Premier League-club krijgt dan ook flinke kritiek omdat ze Partey drie jaar lang gewoon hebben laten spelen, terwijl ze op de hoogte waren van het onderzoek.

"De Crown Prosecution Service heeft vandaag de vervolging van Thomas Partey voor meerdere aanklachten van verkrachting goedgekeurd - na zorgvuldige bestudering van een uitgebreid bewijsdossier", aldus Jaswant Narwal van het Openbaar Ministerie. "Onze aanklagers hebben nauw samengewerkt met agenten van de Metropolitan Police die het onderzoek hebben uitgevoerd, om het bewijsmateriaal te bestuderen en advies te geven over de juiste aanklachten."

Partey liep onlangs uit contract bij Arsenal en David Onrstein van The Athletic maakte vorige week melding dat het contract van de Ghanese middenvelder niet verlengd wordt. Trainer Mikel Arteta drong nog nog wel aan op een contractverlenging van één jaar, maar zover kwam het niet. Afgelopen seizoen kwam Partey 52 duels in actie voor Arsenal, waarin hij goed was voor vier treffers en twee assists.

