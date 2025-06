Europees Voetballer van het Jaar 2021 is na achttien jaar weer 'thuis'

Jorginho, de Europees Voetballer van het Jaar 2021, gaat voor het eerst in zijn lange carrière spelen in zijn geboorteland Brazilië. De middenvelder verlaat Arsenal transfervrij en heeft een contract getekend bij Flamengo.

De inmiddels 33-jarige Jorginho werd geboren in het Braziliaanse Imbituba, maar verhuisde al op vijftienjarige leeftijd naar Italië. Daar ging hij spelen in de jeugdopleiding van Hellas Verona. In 2014 plukte Napoli de middenvelder weg, waar hij vier zeer succesvolle seizoenen zou beleven. Het leidde in 2016 tot zijn debuut in de nationale ploeg van Italië, wat mogelijk was omdat hij inmiddels ook een Italiaans paspoort had verkregen. In 2018 haalde Chelsea de middenvelder voor 57 miljoen euro naar de Premier League.

In Engeland zou Jorginho zijn grootste successen vieren. Met Chelsea won hij in zijn debuutseizoen de Europa League en in het coronaseizoen 2020/21 de Champions League. Een maand later kroonde hij zich op Wembley - ten koste van Engeland - met Italië tot Europees kampioen. Geheel verrassend was het dan ook niet dat Jorginho in 2021 tot Europees Voetballer van het Jaar werd uitgeroepen.

Bij Chelsea werd zijn rol daarna steeds kleiner, waardoor de club in de winterstop van het seizoen 2022/23 besloot toe te stemmen met een vertrek naar stadgenoot Arsenal, dat 'slechts' elf miljoen euro neer hoefde te tellen. Ook bij The Gunners werd zijn speeltijd echter steeds beperkter. Eerder dit seizoen was al duidelijk dat Jorginho's aflopende contract niet verlengd zou worden. Inmiddels is bekend dat hij voor het eerst in zijn loopbaan in zijn geboorteland zal gaan spelen. Jorginho heeft bij Flamengo een contract ondertekend tot medio 2028.

Jorginho in tweede Flamengo-wedstrijd al tegenover oude liefde?

Arsenal bevestigt dat het akkoord is gegaan met een direct afscheid van Jorginho, wiens contract eigenlijk pas op 30 juni af zou lopen. Omdat hij nú al overgeschreven wordt, kan de middenvelder op het WK voor clubteams debuteren voor zijn nieuwe werkgever. Flamengo neemt het op het toernooi in de Verenigde Staten in de tweede poulewedstrijd uitgerekend op tegen Chelsea. De andere tegenstanders zijn Espérance Sportive de Tunis uit Tunesië en het Mexicaanse Club Léon.

