Arsenal haalt ervaren derde zomeraanwinst binnen

Arsenal heeft zich versterkt met van Brentford. Dat maken beide clubs donderdag bekend via de officiële kanalen. Nørgaard is alweer de derde aanwinst van The Gunners deze zomer.

Het is tot nu toe een drukke zomer in Noord-Londen. Arsenal versterkte zich reeds met de Spanjaarden Kepa Arrizabalaga van Chelsea en Martín Zubimendi van Real Sociedad. Ook de transfers van Viktor Gyökeres (Sporting Portugal) en Noni Madueke (Chelsea) lijken zich binnenkort aan te dienen.

Nørgaard is de derde officiële aankoop van Arsenal, dat volgens Britse media zo’n 11,5 miljoen euro overmaakt aan stadsgenoot Brentford. Het is nog niet bekendgemaakt voor hoeveel seizoenen de Deen tekent in de Engelse hoofdstad.

Nørgaard wordt in zijn presentatie omschreven als een ervaren versterking. De 31-jarige middenvelder speelde in het verleden al voor Hamburger SV, Bröndby IF en Fiorentina, voor hij in 2019 bij Brentford neerstreek. Nørgaard heeft 35 interlands voor Denemarken achter zijn naam staan.

Bringing a wealth of experience.



Christian Nørgaard is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/hggNBiopmT — Arsenal (@Arsenal) July 10, 2025

