'Manchester United wil transfercoup plegen en Arsenal aftroeven'

Manchester United wil voor de neus van Arsenal wegkapen. Dat melden diverse Portugese media. De Zweedse spits van Sporting Portugal leek lange tijd op weg naar The Gunners, die de beste papieren hadden voor de goaltjesdief, maar de club van trainer Rúben Amorim wil er een stokje voor steken.

Gyökeres heeft een duizelingwekkend seizoen in Lissabon achter de rug. In 52 wedstrijden in alle competities scoorde de 27-jarige Zweed liefst 54 keer, waardoor hij dus meer dan één-op-één loopt. Daarnaast gaf hij ook nog eens dertien assists. De 26-voudig Zweeds international staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Sporting, dat 24 miljoen euro overmaakte om Gyökeres over te nemen van Championship-club Coventry City.

Artikel gaat verder onder video

Gyökeres wil zijn goede seizoen te gelde maken en wil hoe dan ook vertrekken uit Lissabon, iets dat de spits al meermaals te kennen heeft gegeven. Het ligt in de lijn der verwachting dat de toekomst van de Zweed in de Premier League ligt. Lange tijd leek het erop dat Arsenal zijn nieuwe werkgever zou worden, maar rivaal Manchester United wil die overgang dwarsbomen. Amorim wil de spits, met wie de coach bij Sporting samenwerkte, dolgraag naar Old Trafford halen. Journalist Fabrizio Romano weet dat Gyökeres echter een sterke persoonlijke voorkeur heeft voor Arsenal.

Volgens A Bola zouden Manchester United en Sporting een akkoord naderen over een transfersom die rond de tachtig miljoen euro ligt. Het bod van Arsenal kwam volgens het Portugese medium niet verder dan 64,5 miljoen euro. Dit bedrag zou volgens SIC Noticias nog wel op kunnen lopen naar zeventig miljoen euro, omdat de zaakwaarnemer van Gyökeres bereid zou zijn om zijn commissie van 6,5 miljoen euro te laten vallen.

➡️ Meer Manchester United nieuws

👉 Oud-speler haalt uit naar Ten Hag: ‘Hij respecteerde me niet’ 🔗

👉 De Ligt verrast met reisgezelschap na relatiebreuk met AnneKee 🔗

👉 ‘Man United krijgt belabberd nieuws over Malacia’ 🔗