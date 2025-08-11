Van Basten met mond vol tanden na simpele vraag van Van der Goot

Marco van Basten weet maandagavond bij Rondo geen antwoord te verzinnen op de vraag van welke speler hij verwacht dat die dit seizoen gaat verrassen. De analist, die er open over is niet zo veel voetbal te kijken, begint te stamelen, waarna Wytse van der Goot hem uit de brand helpt.

Met de terugkeer van het voetbalseizoen is ook Rondo weer begonnen bij Ziggo Sport. Omdat het maandagavond de eerste uitzending van het seizoen is, wil Van der Goot van zijn analisten verschillende voorspellingen horen. Hij wil onder meer weten welk team en welke speler komend seizoen gaan verrassen.

Voor deze voorspellingen begint hij bij Van Basten. “Marco, wie wordt jouw speler van het jaar?”, vraagt Van der Goot, nadat hij de voorspellingen heeft ingeleid. Van Basten begint heel geschokt te kijken. “Wanneer? Waar? Van de Eredivisie of de Champions League?” Als Van der Goot aangeeft dat Van Basten dat zelf mag weten, begint de voormalig spits te lachen en vervolgens te zuchten.

“Wie gaat er echt uitspringen dit jaar?”, vraagt Van der Goot wanneer Van Basten even stil blijft. “Ik weet het niet”, antwoordt de voormalig prof, waarna hij nog wat begint te mompelen. Uiteindelijk besluit de presentator om Van Basten uit de brand te helpen: “Jij laat je graag verrassen, hè?” Dat beaamt de analist, waarna Van der Goot zich tot de andere tafelgasten richt.