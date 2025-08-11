Live voetbal

Van Basten met mond vol tanden na simpele vraag van Van der Goot

Marco van Basten bij Rondo
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Niels Hassfeld
11 augustus 2025, 21:45

Marco van Basten weet maandagavond bij Rondo geen antwoord te verzinnen op de vraag van welke speler hij verwacht dat die dit seizoen gaat verrassen. De analist, die er open over is niet zo veel voetbal te kijken, begint te stamelen, waarna Wytse van der Goot hem uit de brand helpt.

Met de terugkeer van het voetbalseizoen is ook Rondo weer begonnen bij Ziggo Sport. Omdat het maandagavond de eerste uitzending van het seizoen is, wil Van der Goot van zijn analisten verschillende voorspellingen horen. Hij wil onder meer weten welk team en welke speler komend seizoen gaan verrassen.

Artikel gaat verder onder video

Voor deze voorspellingen begint hij bij Van Basten. “Marco, wie wordt jouw speler van het jaar?”, vraagt Van der Goot, nadat hij de voorspellingen heeft ingeleid. Van Basten begint heel geschokt te kijken. “Wanneer? Waar? Van de Eredivisie of de Champions League?” Als Van der Goot aangeeft dat Van Basten dat zelf mag weten, begint de voormalig spits te lachen en vervolgens te zuchten.

“Wie gaat er echt uitspringen dit jaar?”, vraagt Van der Goot wanneer Van Basten even stil blijft. “Ik weet het niet”, antwoordt de voormalig prof, waarna hij nog wat begint te mompelen. Uiteindelijk besluit de presentator om Van Basten uit de brand te helpen: “Jij laat je graag verrassen, hè?” Dat beaamt de analist, waarna Van der Goot zich tot de andere tafelgasten richt.

➡️ Meer nieuws over Marco van Basten

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arno Vermeulen, Pierre van Hooijdonk, Studio Voetbal

Drie van de vier Studio Voetbal-analisten voorspellen dezelfde kampioen

  • Gisteren, 23:15
  • Gisteren, 23:15
Rafael van der Vaart

Van der Vaart: ‘Ajax maakt Godts kapot en moet winteraankoop meteen terugsturen’

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Wout Weghorst lijkt het gras op te eten

Studio Voetbal toont rare beelden: 'Eet Wout Weghorst hier het gras op?'

  • Gisteren, 22:31
  • Gisteren, 22:31
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel