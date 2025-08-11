Van der Vaart smult van één speler bij Ajax – Telstar: ‘Waanzinnig goed’

Rafael van der Vaart heeft tijdens de wedstrijd tussen Ajax en promovendus Telstar genoten van junior. De doelman van de ploeg uit Velsen-Zuid was tegen de Amsterdammers belangrijk met een aantal knappe reddingen, maar blonk met name uit in het voetballende gedeelte.

“Dat vond ik écht heel leuk. Hij was echt geweldig”, begint Van der Vaart bij Studio Voetbal. De oud-prof heeft een speciale kwaliteit van Koeman junior ontdekt. “Hij is begonnen met voetballen, maar hij keept ook als een voetballer. Buiten zijn geweldige trap, wacht hij heel lang met duiken. Hij leest het spel waanzinnig goed.”

Vervolgens komt een fragment uit de wedstrijd tussen Ajax en Telstar in beeld. Daarop is te zien hoe Koeman junior de bal vanaf de eigen zestien perfect op de borst meegeeft aan Patrick Brouwer, die ietsjes over de middenlijn geposteerd stond. “Hij heeft het rechterbeen van zijn vader meegekregen. Hij legt ze zo op de stropdas”, ziet Ibrahim Afellay.

“Hij heeft ook de arrogantie van z’n vader. Ik beetje zo van: ik ga het hier wel even regelen. De beste voetballer van Telstar, staat op doel”, concludeert Van der Vaart. Hoewel Koeman junior voetballend uitblonk, ging hij bij de 2-0 van Wout Weghorst in de fout. “Dat was jammer, want daarvoor kreeg hij een poffert op zijn neus, toen hij die kans van Kenneth Taylor tegenhield. Misschien was hij bij die corner nog een beetje dizzy”, denkt Pierre van Hooijdonk.