Van der Vaart snapt niets van transferbeleid Feyenoord: 'Had hém gehouden in plaats van Valente'

Rafael van der Vaart, Studio Voetbal
Foto: © NOS
Mingus Niesten
12 augustus 2025, 16:33

Rafael van der Vaart is verbaasd over het transferbeleid van Feyenoord. De oud-voetballer zou Luciano Valente niet gehaald hebben, maar juist Gjivai Zechiël (21) in Rotterdam hebben gehouden.

Zechiël komt uit de eigen jeugd van Feyenoord en speelde tot dusver zestien duels voor de club. Vorig seizoen lieten de Rotterdammers hem op huurbasis naar Sparta vertrekken, waar hij een halfjaar zich aardig liet zien. Dit seizoen wordt hij verhuurd aan FC Utrecht, waar hij afgelopen weekend direct in de basis stond en scoorde.

Feyenoord ging deze zomer de transfermarkt op en haalde FC Groningen-sensatie Luciano Valente, die afgelopen seizoen twee keer scoorde en zeven assists gaf. Van der Vaart snapt echter niet waarom Valente zo nodig gehaald moest worden. "Ik ben fan van Valente hoor, maar als je dit (Zechiël, red.) al hebt, kun je hem beter laten spelen", stelt hij bij Rondo.

"Zechiël is een eigen speler: je hoeft dus geen geld uit te geven. Hij is al van jou. Dat je dan toch een aankoop doet, vind ik bijzonder", vervolgt Van der Vaart. Youri Mulder valt Dennis te Kloese en de zijnen daarentegen wél bij. "Jongens als deze (Zechiël) moeten gewoon spelen om zich te ontwikkelen, ik weet niet of hij bij Feyenoord zoveel had gespeeld. Als je ziet hoeveel middenvelders ze al hebben bij Feyenoord, dat is echt niet normaal."

Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Fenerbahçe-trainer José Mourinho

Mourinho maakt officieel statement van Feyenoord belachelijk, maar slaat plank volledig mis

Ajax-spits Wout Weghorst

'Weghorst schrikt van eigen fratsen op het veld'

Van der Vaart snijdt hier wel een terecht punt aan. Ik merk dat de media flink kritisch is op te kloese. Je kan je afvragen of te kloese de juiste man is binnen feijenoord. Ik zie het somber in.

Straks komt naar buiten dat hij verdient aan transfers

Luciano Valente

Luciano Valente
Team: Feyenoord
Leeftijd: 21 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3
8
Go Ahead
1
0
1

