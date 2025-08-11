Fenerbahçe - Feyenoord op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Feyenoord speelt dinsdag 12 augustus de return in de derde voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe. De wedstrijd in Istanbul wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je Fenerbahçe - Feyenoord kijken als je geen klant bent van Ziggo?

Hoe laat begint Fenerbahçe - Feyenoord

De aftrap van de wedstrijd tussen Fenerbahçe en Feyenoord is om 19.00 uur. De UEFA heeft de Roemeense scheidsrechter István Kovács voor de return in de derde voorronde van de Champions League. De 40-jarige arbiter wordt in het Şükrü Saracoğlustadion geassisteerd door landgenoten Mihai Marica en Ferencz Tunyogi, terwijl Marcel Birsan de vierde official is. De VAR is met met Daniele Chiffi van Italiaanse komaf hij wordt geassisteerd door landgenoot Luca Pairetto.

Op welke zender is Fenerbahçe -Feyenoord te zien?

De wedstrijd Fenerbahçe en Feyenoord. wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. Dit kanaal is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. De voorbeschouwing op het duel begint om 18.30 uur. Ziggo heeft sinds vorig seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 999 om het duel tussen Fenerbahçe en Feyenoord te zien te zien.

Hoe kijk je Fenerbahçe - Feyenoord als je geen klant bent van Ziggo

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan de wedstrijd gratis bekijken via Ziggo Sport Free. Sinds begin dit kalenderjaar is daar geen abonnement meer voor nodig. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe Ziggo Sport Free precies werkt.