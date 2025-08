Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie kiest voor vier debutanten

Feyenoord neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen Fenerbahçe in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League. De Rotterdammers zijn deze zomer al enkele sterkhouders verloren, waardoor Robin van Persie direct een aantal nieuwelingen moet inpassen. De verwachting is dat vier spelers woensdag hun officiële debuut zullen maken.

Te beginnen in de achterhoede, waar Van Persie naar verwachting voor drie nieuwe namen kiest. Feyenoord zag Dávid Hancko en diens back-up Facundo González vertrekken, terwijl Thomas Beelen en Gernot Trauner kampen met blessures. Daardoor zullen de Rotterdammers naar verwachting aantreden met een centrum van Tsuyoshi Watanabe en de dinsdag aangetrokken Anel Ahmedhodzic.

Artikel gaat verder onder video

Op linksback lijkt het erop dat ook Jordan Bos zijn debuut mag gaan maken, aangezien Gijs Smal niet fit genoeg is om te spelen. Aan de rechterkant kiest Van Persie waarschijnlijk voor Jordan Lotomba. Timon Wellenreuther zal achter hen het doel verdedigen. In eerste instantie werd Justin Bijlow aangewezen als eerste keeper, maar hij is niet fit genoeg om wedstrijden te spelen.

Ook op het middenveld zal er zeer waarschijnlijk een debutant in de basis beginnen. De van FC Twente overgekomen Sem Steijn mag zich vermoedelijk gaan opmaken voor een basisplaats tegen Fenerbahçe. Hij zal naar verwachting worden bijgestaan door Quinten Timber en In-beom Hwang. Voorin mag de van een huurbeurt teruggekeerde Leo Sauer zich waarschijnlijk laten zien, met Ayase Ueda en Anis Hadj Moussa naast hem.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Hwang, Timber, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.