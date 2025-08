José Mourinho zwaar aangeslagen in De Kuip, Joep Schreuder vraagt: ‘Waarom ben je zo verdrietig?’

José Mourinho is dinsdagavond hevig aangeslagen aangeschoven bij de persconferentie voor het Champions League-duel van woensdag tussen Feyenoord en Fenerbahçe. De trainer van Fenerbahçe werd vlak ervoor geconfronteerd met het overlijden van zijn voormalig pupil .

Portugese media maakten dinsdagmiddag het overlijden van Jorge Costa bekend. De clubicoon van FC Porto werd naar verluidt onwel op het trainingscomplex en overleed in het ziekenhuis aan een hartstilstand. Hij mocht slechts 53 jaar worden.

Jorge Costa was sinds vorig jaar technisch directeur van FC Porto en speelde als voetballer meer dan vijftien jaar voor de Portugese grootmacht. Zijn grootste succes met de club vierde hij in het seizoen 2003/2004, toen hij als aanvoerder de Champions League won met FC Porto. Mourinho was toen hoofdtrainer van os Dragões.

Mourinho kende Jorge Costa dus goed en arriveerde volgens journalist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad aangeslagen in de persruimte van De Kuip, waar The Special One woensdag met Fenerbahçe de heenwedstrijd tegen Feyenoord speelt in de derde voorronde van de Champions League. “Weinig theater deze keer. Mourinho vooral zwaar aangeslagen door plotse overlijden zijn oude aanvoerder Jorge Costa vandaag, technisch directeur van FC Porto.”

Joep Schreuder was namens de NOS aanwezig bij de persconferentie. Hij vroeg Mourinho ‘wat hem verdrietig maakt’. “Het is onderdeel van mijn historie dat verdwijnt. Als hij hier nu was, zou hij zeggen: kom op, je hebt morgen een wedstrijd. Vergeet mij, win de wedstrijd. Vandaag en morgen heb ik een taak te vervullen, daarna zal ik huilen”, aldus Mourinho.