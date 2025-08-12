Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie wijzigt elftal op vier plaatsen in Istanbul

Feyenoord-trainer Robin van Persie met het Champions League-logo
Foto: © Imago/realtimes
Frank Hoekman
12 augustus 2025, 07:51

Robin van Persie lijkt vier wijzigingen door te gaan voeren in de basisopstelling van Feyenoord, dat vanavond (dinsdag) in Istanbul de return tegen Fenerbahçe speelt. Ten opzichte van de start van de Eredivisie, afgelopen zaterdag tegen NAC Breda (2-0 winst), ontbreken verschillende basisspelers in de selectie van de Rotterdammers. Jordan Bos, Quinten Timber, In-Beom Hwang en Leo Sauer mogen zich naar verwachting opmaken voor een rentree in de startformatie.

Feyenoord verdedigt in het ongetwijfeld kolkende Sükrü Saracoglustadion een 2-1 voorsprong op het Fenerbahçe van José Mourinho. De Rotterdammers kwamen vorige week in de heenwedstrijd in De Kuip vroeg op voorsprong door toedoen van Timber, die via een tegenstander raak schoot. De Turken kwamen vijf minuten voor tijd langszij door een geweldige pegel van Sofyan Amrabat, maar slaagden er vervolgens niet in om het gelijkspel vast te houden. Anis Hadj Moussa tekende in blessuretijd namelijk op aangeven van Bos met het hoofd voor de winnende treffer. Een unicum: de Algerijnse buitenspeler bevestigde tegenover Van Persie dat hij in zijn loopbaan nog niet één keer trefzeker was met een kopbal.

Onder de lat houdt Van Persie voorlopig vast aan Timon Wellenreuther, die het seizoen toch als eerste keeper is begonnen aangezien Justin Bijlow nog niet fit genoeg is om drie wedstrijden in de week aan te kunnen. In de defensie voert de trainer noodgedwongen een wijziging door. Rechstback Givairo Read, tegen NAC nog basisspeler, is niet mee afgereisd naar Istanbul. Op zijn plaats kiest Van Persie vermoedelijk voor Jordan Lotomba, die zaterdag nog als linksback mocht starten. Op die positie keert Bos naar verwachting terug in het elftal, al is de van een blessure herstelde Gijs Smal er voor het eerst dit seizoen wel weer bij.

Op het middenveld rouleerde Van Persie zaterdag flink. Feyenoord begon tegen NAC met Oussama Targhalline en Luciano Valente in de basis naast aanvoerder Sem Steijn. Laatstgenoemde lijkt als enige zijn basisplek te behouden, maar nu geflankeerd te gaan worden door Timber en Hwang. Voorin ontbreekt Gaoussou Diarra, de linksbuiten van dienst tegen NAC, waardoor ook Sauer zich lijkt te mogen opmaken voor een rentree in de basiself. Op rechts behoudt Anis Hadj Moussa zijn vaste plek, wat ook geldt voor spits Ayase Ueda.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Timber, Hwang, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer

Wie bereikt vanavond de play-offs om een plek in de Champions League?

