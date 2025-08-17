Vink ziet grote namen van Ajax verzaken: 'Dit gebeurde constant!'

Marciano Vink zag meerdere grote namen van Ajax in de eerste helft van het uitduel bij Go Ahead Eagles (2-2) opzichtig verzaken. In Dit was het Weekend op ESPN laat de analist zien dat onder meer , en hun man regelmatig lieten lopen, waardoor ploeggenoten als en debutant er 'niet goed uit kwamen te zien'.

Ajax liep in de tweede speelronde van de Eredivisie tegen het eerste puntverlies aan. In Deventer zette Klaassen de ploeg van John Heitinga vroeg op voorsprong, waarna Go Ahead via Melle Meulensteen en Evert Linthorst op 2-1 kwam. Youri Baas bepaalde in de blessuretijd van de eerste helft de ruststand op 2-2, wat uiteindelijk ook de eindstand zou blijken te zijn.

Het spel van Ajax voor rust is Vink bepaald niet meegevallen, zo zegt de oud-speler van de Amsterdammers. Vink spreekt dan ook van 'een wedstrijd met twee gezichten'. "Ik denk dat ze in de eerste helft verdedigend gewoon niet goed wisten wat ze deden. Dat wisten ze door alle linies heen niet zo goed. Die arme Mokio deed plichtsgetrouw zijn best om de gaten proberen dicht te lopen, waarbij anderen voornamelijk verzaken." De analist laat om die stelling kracht bij te zetten beelden zien waarop Anton Gaaei zijn tegenstander op een meter of vijf staat te dekken en daarna hoe Moro veel te laat achter zijn vrijlopende directe tegenstander aan gaat.

'Vuile metertjes maakt men bij Ajax niet zo graag'

Daarna laat Vink beelden instarten van Berghuis die niet meeverdedigt bij een uitbraak van Go Ahead. "Als jij daar gewoon inzakt... Dit zijn vuile metertjes die je moet maken, maar die maakt men bij Ajax niet zo graag. Dat gebeurde constant in de eerste helft. Mathis Suray had de eerste helft van zijn leven denk ik, die kreeg zóveel ruimte om aan de binnenkant in de rug van Mokio te spelen", zegt de analist.

'Mokio en Itakura kwamen er slecht uit te zien, maar het begint allemaal voorin'

Dan denk je: dan is het met Klaassen en Taylor een beetje beter, maar ook Klaassen pakte ruimtelijk gezien niet de juiste mensen op", analyseert Vink verder. "Mokio liep de hele tijd met Suray mee en dan schoof Itakura heel soms door. Dan krijg je dus dat Mokio er slecht uitziet en Itakura er slecht uit komt te zien. Maar: eigenlijk begint het gewoon allemaal voorin. Als je compact wil verdedigen, zorg dan dat je dat met high intensity doet. Zorg dat, als jouw man wegloopt, dat je in zijn rug zit. Als er ruimtes ontstaan, knijp een beetje naar binnen en help elkaar door gestaffeld te staan. Dat zijn allemaal basisdingen hoe je heel simpel je tegenstander kan bespelen", aldus Vink.