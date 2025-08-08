Alexander Büttner zwaar aangeslagen: 'Er is een schandalige beslissing genomen'

reageert zwaar aangeslagen op het nieuws dat Vitesse het kort geding om de proflicentie terug te krijgen heeft verloren. De 36-jarige linksback spreekt voor de camera's van ESPN van een 'schandalige beslissing' van de rechtbank en benadrukt het grote maatschappelijke belang van de Arnhemse voetbalclub.

Vitesse kreeg vrijdagmiddag een dreun van jewelste te verwerken. Het kort geding dat de club had aangespannen om het besluit van de licentiecommissie en de beroepscommissie te laten schorsen, werd verloren. Dat betekent dat de op één na oudste profclub van Nederland de proflicentie niet terug krijgt en morgen (zaterdag) definitief niet van start zal gaan in de Keuken Kampioen Divisie. Vitesse zegt in een eerste reactie 'compleet verslagen' te zijn door de uitkomst van het kort geding. De club laat voorts weten zich te beraden op vervolgstappen.

Artikel gaat verder onder video

Büttner komt voor de camera's van ESPN met een eerste reactie op het nieuws. "Hoe het binnen is? Stil. Het is vreselijk nieuws natuurlijk. Zo'n grote club als Vitesse hoort gewoon in het voetbal thuis", zegt de linksback. "Wat nu? Zeg het maar. De jongens uit het team moeten natuurlijk met nieuwe clubs gaan praten. Hun zaakwaarnemer bellen, kijken wat ze kunnen doen." Dat geldt ook voor hemzelf, zegt Büttner desgevraagd: "Ik wil ook nog graag voetballen. Maar er zitten natuurlijk heel veel jonge jongens in het team die nog een mooie toekomst voor de boeg hebben. Ik ben natuurlijk al wat ouder, bij mij gaat het wat verder, snap je? Ik ben echt van Vitesse."

Het verdwijnen van Vitesse uit het betaald voetbal doet veel met Büttner en zijn gezin, maar de voetballer benadrukt ook het maatschappelijke belang van de club. "Het is niet alleen voetbal, het is ook maatschappelijk, wat Vitesse allemaal doet. Persoonlijk vind ik wel dat er een schandalige beslissing is genomen. Als je kijkt hoeveel kinderen een andere school moeten zoeken, hoeveel we deden voor ouderen en mensen met een beperking... Vitesse deed gewoon heel veel op maatschappelijk gebied. En als je kijkt hoeveel mensen er voor de club werken die allemaal zonder werk komen te zitten, dan vind ik het een hele rare beslissing", besluit Büttner.