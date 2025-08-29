Eredivisieclub slachtoffer van vossenschade: ‘Hij tast de grasmat aan en is een plaag voor ons’

Telstar is sinds de promotie naar de VriendenLoterij Eredivisie slachtoffer van vossenschade. Het dier heeft volgens trainer Anthony Correia al meerdere keren beschadigingen aan de nieuwe grasmat veroorzaakt.

Het onderwerp komt ter sprake als een journalist van NH Sport de vos spot in het BUKO Stadion. Correia werd hierop geattendeerd, maar reageerde allerminst verrast. “Dit is een etter. Hij heeft het veld al aardig aangetast. Ik mag het niet zeggen: maar wilt u hem vriendelijk verwijderen?”, grapt de oefenmeester van de Witte Leeuwen.

“Deze vos is hier wel vaker geweest en dan gaat hij aan het gras pielen. Hij maakt het veld niet enorm stuk, maar het is wel een plaag voor ons. Hij komt wel steeds weer binnen. Ik vind hem supervervelend, omdat hij van het gras af moet blijven”, vervolgt Correia. “Maar ja, die vossentaal die ben ik nog niet machtig, dus hij begrijpt mij nog niet”, sluit hij ludiek af.

Door de verrassende promotie van afgelopen seizoen moest Telstar een hoop aanpassingen doen aan het stadion. Zo bouwde de club twee nieuwe tribunes en werd de kunstgrasmat verwijderd. Hoe de vos voortaan geweerd gaat worden, daar moet Telstar nog iets op verzinnen.