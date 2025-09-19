Dramatisch nieuws voor Wout Weghorst aanstaande

start zondag in de basis in de topper tegen PSV, dat is althans de verwachting van journalist Valentijn Driessen. Hij neemt aan dat John Heitinga de keuze maakt om de Deen op te stellen in de aanval, omdat Ajax zijn snelheid nodig zal hebben in het Philips Stadion. Het zou voor Weghorst een grote domper zijn als hij uitgerekend nu niet in de basis mag beginnen.

"Dolberg is een stuk snelle", noemt Driessen in de podcast Kick Off van De Telegraaf de belangrijkste reden om Weghorst te slachtofferen tegen PSV: "Ik denk dat PSV het eigen spel probeert te spelen, waardoor er ruimte ontstaat voor Ajax. Dan heb je toch mensen nodig met snelheid. Dolberg is een stuk sneller dan Weghorst, dus ik ga neem dat Dolberg nu gewoon in de basis staat."

De journalist van De Telegraaf verwacht dat het duel in Eindhoven een interessant schouwspel gaat opleveren: "Dit gaat best een leuke wedstrijd worden. Als je ziet hoe veel fouten PSV maakt, hoe open het daar continu ligt en hoe weinig stabiel Ajax is, dan denk ik dat het best een leuke wedstrijd kan worden door de vele fouten die gemaakt gaan worden. Niet vanwege het uitstekende voetbal."

Mocht Ajax onderuit gaan in Eindhoven, vindt Driessen niet dat er gekeken moet worden naar een ontslag van trainer John Heitinga. De oefenmeester ligt al langere tijd onder vuur bij de achterban: Dat zou natuurlijk belachelijk zijn. Als dat het geval is, moeten we ook naar Alex Kroes wijzen. Hij heeft spelers gekocht, al is dat ongetwijfeld met goedkeuring van Heitinga."