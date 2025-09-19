Live voetbal

Dramatisch nieuws voor Wout Weghorst aanstaande

Kasper Dolberg start zondag in de basis in de topper tegen PSV, dat is althans de verwachting van journalist Valentijn Driessen. Hij neemt aan dat John Heitinga de keuze maakt om de Deen op te stellen in de aanval, omdat Ajax zijn snelheid nodig zal hebben in het Philips Stadion. Het zou voor Weghorst een grote domper zijn als hij uitgerekend nu niet in de basis mag beginnen.

"Dolberg is een stuk snelle", noemt Driessen in de podcast Kick Off van De Telegraaf de belangrijkste reden om Weghorst te slachtofferen tegen PSV: "Ik denk dat PSV het eigen spel probeert te spelen, waardoor er ruimte ontstaat voor Ajax. Dan heb je toch mensen nodig met snelheid. Dolberg is een stuk sneller dan Weghorst, dus ik ga neem dat Dolberg nu gewoon in de basis staat."

De journalist van De Telegraaf verwacht dat het duel in Eindhoven een interessant schouwspel gaat opleveren: "Dit gaat best een leuke wedstrijd worden. Als je ziet hoe veel fouten PSV maakt, hoe open het daar continu ligt en hoe weinig stabiel Ajax is, dan denk ik dat het best een leuke wedstrijd kan worden door de vele fouten die gemaakt gaan worden. Niet vanwege het uitstekende voetbal."

Mocht Ajax onderuit gaan in Eindhoven, vindt Driessen niet dat er gekeken moet worden naar een ontslag van trainer John Heitinga. De oefenmeester ligt al langere tijd onder vuur bij de achterban: Dat zou natuurlijk belachelijk zijn. Als dat het geval is, moeten we ook naar Alex Kroes wijzen. Hij heeft spelers gekocht, al is dat ongetwijfeld met goedkeuring van Heitinga."

dilima1966
2.589 Reacties
830 Dagen lid
15.524 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En terecht woutje mis te veel kansen hopelijk kan Dolberg het nu laten zein

ERIMIR
3.566 Reacties
439 Dagen lid
37.899 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens, Woutje banken Dolberg starten.

Reacties

PSV - Ajax

PSV
14:30
Ajax
1,73
4,30
4,60
Wordt gespeeld op 21 sep. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
3
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

