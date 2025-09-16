Live voetbal

Bizar duel Juventus - Dortmund: acht (!) goals na doelpuntloze eerste helft

Juventus - Dortmund
Foto: © Ziggo Sport
Mingus Niesten
16 september 2025, 23:16

De wedstrijd tussen Juventus en Dortmund in de Champions League was dinsdag een waar spektakelstuk. Althans, na rust dan. De eerste helft was vrij saai te noemen, maar na rust ging de wedstrijd helemaal los.

Juventus en Dortmund leken er in de eerste helft niet echt voor te willen gaan. Beide ploegen speelden wat afwachtend en hoopten op een uitval via een counter. Die kansen bleven eigenlijk uit, wat er voor zorgde dat er een 0-0 stand op het scorebord stond bij rust.

Na de thee ontbrandde het duel volledig. Karim Adeyemi schoot in de 52e minuut van afstand raak, waarna Juventus wakker leek geschud. Zo'n tien minuten later krulde Kenan Yildiz een bal prachtig in de verre kruising. Eén minuut later was het al weer raak aan de andere kant, toen Felix Nmecha een bal van zo'n twintig meter in de kruising legde. De fans konden amper knipperen met hun ogen, of het stond alweer 2-2: Dusan Vlahovic werd diep gestuurd en schoot tegendraads binnen.

Maar er zouden nog vier doelpunten volgen. In de 74e minuut poeierde rechtervleugelverdediger Yan Couto de 2-3 binnen. Twaalf minuten later kreeg BVB een penalty, die Ramy Bensebaini binnenschoot. Daarmee leek Dortmund zeker van de overwinning. Niks bleek minder waar, want het was diezelfde Bensebaini die de bal in blessuretijd knullig verspeelde, waarna er een snelle voorzet werd gegeven door Juventus. Vlahovic tikte hem simpeltjes binnen. Amper 90 seconden later was het nota bene centrale verdediger die een voorzet van Vlahovic prachtig inknikte: 4-4. Het Allianz Stadion ging uit zijn dak: de aanwezige toeschouwers hadden zojuist misschien wel de tweede helft van hun leven gezien.

