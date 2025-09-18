Dest richt zich voor PSV - Ajax tot Heitinga

heeft John Heitinga in gesprek met ESPN bedankt voor hun samenwerking bij Ajax. De oefenmeester van Ajax is in het verleden twee jaar trainer geweest van de verdediger. Doordat Heitinga het in Dest zag zitten, kreeg de Amerikaan de kans om door te breken.

Dest doorliep zijn jeugdopleiding bij Ajax en kreeg daar tussen 2017 en 2019 te maken met Heitinga als trainer van het Onder 19-elftal. Uiteindelijk maakte de back in augustus 2019 zijn debuut in het eerste elftal, om een jaar later naar FC Barcelona te vertrekken. In de zomer van 2023 keerde Dest bij PSV terug in de Eredivisie en zondag staat hij tegenover zijn voormalig trainer.

“Het is de club waar ik het grootste gedeelte van mijn jeugd heb doorgebracht, dat blijft toch mooi”, blikt Dest in gesprek met ESPN vooruit op het treffen met Ajax. “John heb ik twee jaar als trainer gehad.” De huidige trainer van de Amsterdammers heeft Dest naar zijn idee erg veel geholpen in zijn tijd daar. “Ik had niet altijd een even makkelijke periode bij Ajax en ik denk dat hij wel talent in me zag. Hij ging me pushen, waardoor ik weer nieuwe kansen kreeg en die heb ik benut.”

PSV beleefde geen goede generale in aanloop naar de topper, want in eigen huis werd met 1-3 verloren van Union Sint-Gillis. “Dit was de wedstrijd waarin we de eerste drie punten van de Champions League hadden moeten pakken”, baalt Dest. “We hadden scherper moeten zijn bij de kansen die we kregen en ook in het verdedigende aspect. Er moet betere afstemming komen, betere samenwerking en meer intensiteit.”