Dolberg dacht aan stoppen: ‘Ik had twijfels of ik wel verder kon voetballen’

Kasper Dolberg van Ajax
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
20 september 2025, 09:31   Bijgewerkt: 09:38

Kasper Dolberg lijdt aan diabetes type 1, zo werd bekend in november 2021. Hoewel de teruggekeerde Ajacied tijdens wedstrijden geen last heeft van de ziekte, twijfelde hij in eerste instantie over stoppen met voetbal. Dat vertelt hij tegenover het Algemeen Dagblad.

Johan Inan gaat, aan de hand van stellingen, in gesprek met de 27-jarige Deen. ‘Toen ik hoorde dat ik diabetes had, dacht ik dat mijn carrière voorbij was’, luidt één van die stellingen. Dolberg reageert duidelijk: “Natuurlijk heb ik die gedachte gehad. Ik had even twijfels of ik wel verder kon voetballen.”

De spits kreeg hulp uit zijn omgeving. “Ik heb geweldige mensen om me heen. Familie, vooral mijn oom, die ook diabetes type 1 heeft. Hij vloog over en is in de eerste jaren mijn mentor geweest. Ik kon me niks beters wensen. Met de tijd leerde ik ermee omgaan”, legt Dolberg uit. “Je hebt goede momenten en mindere. Dat is het met suikerziekte. Insuline spuiten is voor mij heel gebruikelijk geworden.”

Toen diabetes werd gediagnostiseerd bij de spits, moest hij even slikken. “Toen ik het ontdekte, heb ik het er een week of twee moeilijk mee gehad. Maar vrij snel raakte ik overtuigd dat het goed zou komen en ik ermee kon leven. Daar helpt de huidige technologie ook bij”, aldus Dolberg.

0laf
859 Reacties
1.089 Dagen lid
5.246 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van bankzitter bij ajax naar stoppen; het is een kleine stap.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

