Dolberg dacht aan stoppen: ‘Ik had twijfels of ik wel verder kon voetballen’

lijdt aan diabetes type 1, zo werd bekend in november 2021. Hoewel de teruggekeerde Ajacied tijdens wedstrijden geen last heeft van de ziekte, twijfelde hij in eerste instantie over stoppen met voetbal. Dat vertelt hij tegenover het Algemeen Dagblad.

Johan Inan gaat, aan de hand van stellingen, in gesprek met de 27-jarige Deen. ‘Toen ik hoorde dat ik diabetes had, dacht ik dat mijn carrière voorbij was’, luidt één van die stellingen. Dolberg reageert duidelijk: “Natuurlijk heb ik die gedachte gehad. Ik had even twijfels of ik wel verder kon voetballen.”

De spits kreeg hulp uit zijn omgeving. “Ik heb geweldige mensen om me heen. Familie, vooral mijn oom, die ook diabetes type 1 heeft. Hij vloog over en is in de eerste jaren mijn mentor geweest. Ik kon me niks beters wensen. Met de tijd leerde ik ermee omgaan”, legt Dolberg uit. “Je hebt goede momenten en mindere. Dat is het met suikerziekte. Insuline spuiten is voor mij heel gebruikelijk geworden.”

Toen diabetes werd gediagnostiseerd bij de spits, moest hij even slikken. “Toen ik het ontdekte, heb ik het er een week of twee moeilijk mee gehad. Maar vrij snel raakte ik overtuigd dat het goed zou komen en ik ermee kon leven. Daar helpt de huidige technologie ook bij”, aldus Dolberg.