Live voetbal

Haaland loopt flinke wond op bij botsing met teambus

Haaland loopt flinke wond op bij botsing met teambus
Foto: © Imago
0 reacties
Niels Hassfeld
8 september 2025, 10:55   Bijgewerkt: 11:09

Erling Haaland heeft zondag een verwonding aan zijn gezicht opgelopen bij aankomst bij het spelershotel van Noorwegen. De spits liep tegen het luik van het bagageruim aan en moest direct gehecht worden.

Haaland is op dit moment in Noorwegen voor de kwalificatiecyclus van het WK van volgend jaar. Toen de spits van Manchester City zondag bij aankomst in het spelershotel uit de bus stapte, liep hij echter een vervelende verwonding op. Terwijl hij uit de bus kwam, ging ook het luik van het bagageruim open. Dit had Haaland niet door, waardoor hij er met zijn kin tegenaan liep.

Artikel gaat verder onder video

De wond was zodanig heftig dat Haaland onmiddellijk behandeld moest worden. Uiteindelijk kwamen er drie hechtingen aan te pas, zo laat de linkspoot weten via Snapchat. Op social media heeft Haaland al grappen gemaakt over het incident. “Eigenlijk ziet het er best goed uit”, schreef hij.

De persvoorlichter van Noorwegen benadrukt dat de verwonding verder onschuldig is en Haaland hier geen wedstrijden door hoeft te missen. Dat betekent dat hij dinsdagavond gewoon inzetbaar is, als Noorwegen het in eigen huis opneemt tegen Moldavië.

Erling Haaland op Snapchat
© Snapchat Erling Haaland

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Valentijn Driessen wil dat KNVB spoedig met Ronald Koeman spreekt

Valentijn Driessen wil dat KNVB spoedig met Ronald Koeman spreekt

  • Gisteren, 22:56
  • Gisteren, 22:56
Jack van Gelder

Jack van Gelder onder vuur na relaas over Oranje: 'Dit is belachelijk'

  • Gisteren, 22:12
  • Gisteren, 22:12
Memphis NOS Sport

Memphis geeft live op tv duidelijk signaal af aan zijn haters: 'Jullie zijn...'

  • Gisteren, 21:13
  • Gisteren, 21:13
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Erling Haaland

Erling Haaland
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 25 jaar (21 jul. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
3
3
2024/2025
Man City
31
22
2023/2024
Man City
31
27
2022/2023
Man City
35
36

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel