Haaland loopt flinke wond op bij botsing met teambus

heeft zondag een verwonding aan zijn gezicht opgelopen bij aankomst bij het spelershotel van Noorwegen. De spits liep tegen het luik van het bagageruim aan en moest direct gehecht worden.

Haaland is op dit moment in Noorwegen voor de kwalificatiecyclus van het WK van volgend jaar. Toen de spits van Manchester City zondag bij aankomst in het spelershotel uit de bus stapte, liep hij echter een vervelende verwonding op. Terwijl hij uit de bus kwam, ging ook het luik van het bagageruim open. Dit had Haaland niet door, waardoor hij er met zijn kin tegenaan liep.

Artikel gaat verder onder video

De wond was zodanig heftig dat Haaland onmiddellijk behandeld moest worden. Uiteindelijk kwamen er drie hechtingen aan te pas, zo laat de linkspoot weten via Snapchat. Op social media heeft Haaland al grappen gemaakt over het incident. “Eigenlijk ziet het er best goed uit”, schreef hij.

De persvoorlichter van Noorwegen benadrukt dat de verwonding verder onschuldig is en Haaland hier geen wedstrijden door hoeft te missen. Dat betekent dat hij dinsdagavond gewoon inzetbaar is, als Noorwegen het in eigen huis opneemt tegen Moldavië.