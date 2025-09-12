Knotsgek KKD-duel: twee keer stilgelegd, scheidsrechterswissel én late ontsnapping

Het jubileumduel van FC Emmen is uitgelopen op een gedenkwaardige avond. De thuiswedstrijd tegen TOP Oss werd tot drie keer toe stilgelegd, kende een scheidsrechterswissel én een ontsnapping in blessuretijd.

Al na een minuut spelen moest scheidsrechter Martin Pérez het duel tussen Emmen en TOP voor het eerst onderbreken. Achter het doel werd door de thuissupporters een groot vuurwerk afgestoken, ter ere van het honderdjarig bestaan van de Drentse club. Door de rook werd het zicht op het veld dusdanig onttrokken dat gewacht moest worden tot het was weggetrokken.

Na een minuut of vijf kon de wedstrijd worden hervat. Emmen kreeg na een klein halfuur een enorme kans op de openingstreffer toen Romano Postema mocht aanleggen voor een strafschop. De van FC Groningen gehuurde spits raakte echter de paal. Luttele minuten later had Postema de 1-0 er alsnog in liggen. Voor het thuispubliek aanleiding om wéér vuurwerk af te steken, waardoor Perez de wedstrijd opnieuw stil moest leggen. De stadionspeaker waarschuwde de fans vervolgens dat nog één stillegging een definitieve staking van de wedstrijd zou betekenen.

Na rust ging Emmen op zoek naar de 2-0, maar na een klein uur lag de wedstrijd opnieuw stil. Deze keer waren echter het niet de supporters die daarvoor verantwoordelijk waren, maar Pérez zelf. De arbiter raakte geblesseerd en moest zich laten vervangen door vierde official Pascal Smeenk. Emmen ging rustig verder met aanvallen en zag de tweede goal van Postema afgekeurd worden wegens buitenspel. In de blessuretijd gebeurde vervolgens het haast onvermijdelijke: uit een hoekschop zette Xander Lambrix de bezoekers uit Oss op 1-1.