Willem II-verdediger Tirpan eindigt carrière door zeldzame ziekte

Mickaël Tirpan heeft in overleg met Willem II en medische specialisten een punt gezet achter zijn loopbaan, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 31-jarige verdediger lijdt aan de zeldzame ziekte sarcoïdose, een ziekte aan het afweersysteem die ontstekingen veroorzaakt in organen en weefsels.

Tirpan kreeg gedurende het afgelopen seizoen de diagnose dat hij sarcoïdose heeft, nadat hij enkele duels van Willem II had gemist wegens vermoeidheidsklachten. Desondanks kwam hij nog wel in enkele duels in actie. In overleg met de club en medische specialisten binnen en buiten Willem II heeft de in België geboren Turk besloten een punt te zetten achter zijn carrière.

Artikel gaat verder onder video

“Na zorgvuldige afweging heb ik samen met mijn familie besloten mijn carrière als profvoetballer te beëindigen”, laat Tirpan weten op de clubwebsite. “Iedereen weet dat ik er alles aan heb gedaan om, ondanks mijn medische situatie, topsport te kunnen bedrijven. Met pieken en dalen is dat, mede dankzij de steun van medische specialisten, ook gelukt.” De verdediger stelt dat zijn lichaam nu aangeeft dat het tijd is om te stoppen. “In overleg met de medici en de club hebben we deze moeilijke, maar juiste beslissing genomen.”

Tirpan is dankbaar voor alle steun die hij heeft ontvangen van iedereen die betrokken is bij Willem II. “Zij hebben mij fantastisch begeleid en ik weet dat ze dat ook in de toekomst blijven doen. Mijn wens was om mijn carrière hier af te sluiten, en dat gevoel koester ik nog steeds.”

Technisch directeur Freek Heerkens geeft aan ‘enorm veel respect’ te hebben voor de manier waarop Tirpan met de situatie is omgegaan. “Uiteindelijk staat gezondheid altijd voorop. Het is een moedige beslissing en we bedanken Mika voor zijn inzet. De deur staat altijd voor hem open.”