Koeman krijgt stevig verwijt voor behandeling De Jong

Ronald Koeman en Frenkie de Jong tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
9 september 2025, 23:08

Hedwiges Maduro begrijpt niet dat Ronald Koeman ervoor heeft gekozen Frenkie de Jong naar huis te sturen nadat hij geblesseerd raakte. Volgens de achttienvoudig international heeft de bondscoach er hiermee voor gezorgd dat Oranje Litouwen onderschatte.

De Jong behoorde afgelopen week tot de selectie van Koeman voor de duels met Polen (1-1) en Litouwen (2-3). De middenvelder van FC Barcelona stond in de eerste wedstrijd in de basis in De Kuip en werd na 83 minuten vervangen door Quinten Timber. Een dag na de thuiswedstrijd tegen Polen maakte de KNVB bekend dat De Jong lichte klachten had overgehouden aan de ontmoeting en was teruggekeerd naar Barcelona.

Volgens Maduro is de beslissing De Jong weg te sturen alleen genomen omdat Oranje tegen Litouwen speelde. De oud-middenvelder is van mening dat de zestigvoudig international ‘gewoon’ bij de groep was gebleven als Nederland tegen een sterkere tegenstander had gespeeld. “Ik geloof ook een beetje in wat voor signaal je afgeeft richting de groep”, stelt hij bij Radio 1. “Je laat Frenkie de Jong gaan, ook al heeft hij net een kindje gekregen. Ik begrijp het ook wel, maar naar de rest van de groep denk je: deze wedstrijd gaan we wel eventjes doen. Want als het Frankrijk was geweest, dan was Frenkie de Jong misschien gewoon bij de groep gebleven.”

Barcelona bevestigde later dat De Jong een blessure heeft opgelopen aan zijn bilspier. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij hiermee uit roulatie is. Maduro is er echter van overtuigd dat de middenvelder er bij is als de Catalanen dit weekend tegen Valencia spelen. “Geloof mij nou maar, dit weekend speelt hij gewoon hoor. Dat weten de spelers ook wel, want die praten met elkaar. Ik denk dat Koeman heeft gedacht: met dit elftal winnen we wel even van Litouwen, maar zover zijn we nog niet.”

Maduro heeft hier wel gelijk in. Hoe jochie Frenkie met fluwelen handschoentjes wordt behandeld is om te kotsen. Bij elke amateurvereniging zie je altijd dat de zoon van de trainer aanvoerder mag worden of als eerst in de basis staat, zo’n gevoel krijg je erbij.

Litouwen - Nederland

2 - 3
Gespeeld op 7 sep. 2025
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro
Functie: Coach
Leeftijd: 40 jaar (13 feb. 1985)

Meer info

