Kwakman schrikt van Eredivisieclub: 'Zó slap, schrijnend om te zien'

Kees Kwakman is vrijdagavond geschrokken van het spel van Sparta Rotterdam. Op het eigen Kasteel ging de ploeg van trainer Maurice Steijn met maar liefst 1-5 onderuit tegen FC Twente, waar John van den Brom zo een gedenkwaardig debuut op de bank beleefde.

In Dit was het Weekend op ESPN zegt Kwakman eerst dat hij zaterdag weer genoten heeft van het spel van Telstar, dat op bezoek bij FC Groningen met 0-2 verloor. De Volendamse oud-voetballer stipt aan dat het de promovendus uit Velsen-Zuid enkel aan een scorende spits ontbreekt, anders had het elftal van trainer Anthony Correia al meer punten gehad dan de vier waarmee momenteel de zeventiende plaats in de Eredivisie bezet wordt.

Artikel gaat verder onder video

Sparta staat met negen punten een stuk hoger, op plek tien, maar sloeg vrijdag tegen Twente een modderfiguur. En dat was niet voor het eerst dit seizoen, zegt Kwakman. "Ik heb ze nu drie keer live gezien. Het is zó mak... tegen Feyenoord al, en in deze wedstrijd ook", zegt de analist. "Iedereen dekt op drie, vier meter. Als je ziet hoe makkelijk Kitolano zich laat uitspelen bij de goal van Zerrouki. Niémand geeft sprintend druk, niemand schakelt sprintend om."

"Álle fifty-fityduels waren deze wedstrijd voor Twente", vervolgt Kwakman zijn relaas. "1-5 was niet eens geflatteerd, kijkend naar de tweede helft. Het was zó slap. En dat was eigenlijk tegen Excelsior, de wedstrijd die ze wonnen in de laatste minuut, en tegen Feyenoord ook al. Ze hebben negen punten, daar mogen ze hun handen stevig mee dichtknijpen. Ik vond het schrijnend om te zien. Dan heb je het over een Telstar, die echt leuk en fris spelen. Vier punten, en Sparta heeft er negen. Dat is ook voetbal", besluit de analist.