Leverkusen kan Juventus 15 miljoen euro besparen met mogelijke opvolger Ten Hag

Thiago Motta is in beeld bij Bayer Leverkusen om Erik ten Hag op te volgen, zo meldt Tuttosport. De in Brazilië geboren Italiaan zit zonder club nadat hij in maart vertrok bij Juventus, maar er wordt getwijfeld of hij nu alweer aan de slag wil. Als Motta bij Leverkusen tekent, bespaart hij De Oude Dame een bedrag van vijftien miljoen euro aan loon dat nog moet worden doorbetaald.

Ten Hag werd begin deze week na twee maanden dienstverband op straat gezet door Bayer Leverkusen. De oefenmeester was dramatisch begonnen aan het seizoen met een nederlaag in eigen huis tegen Hoffenheim (1-2) en een gelijkspel tegen tien man van Werder Bremen (3-3) nadat Leverkusen met 1-3 voor had gestaan. Ook zou Ten Hag zich onmogelijk hebben gemaakt bij de clubleiding en de spelersgroep, al werd dit laatste ontkend door zomeraanwinst Ernest Poku.

In de zoektocht naar een opvolger zou Marco Rose de topkandidaat zijn, maar ook de namen van Raúl González, Edin Terzic, Oliver Glasner, Matthias Jaissle en Xavi zijn met Die Werkself in verband gebracht. Volgens Tuttosport maakt ook Motta kans om opvolger van Ten Hag te worden. De trainer werd in maart op straat gezet door Juventus, waar hij nog een contract had tot medio 2027.

Juventus moet de clubloze trainer zijn resterende loon gewoon uitbetalen zolang hij geen nieuwe baan heeft gevonden, wat neerkomt op zo’n vijftien miljoen euro. Mocht Motta aan de slag gaan bij Leverkusen, kan de club uit Turijn dus een flink bedrag besparen. De website betwijfelt wel of Motta overtuigd kan worden bij de Duitse topclub in te stappen. De trainer zou namelijk het liefst een sabbatical nemen en daarnaast niet zo’n behoefte hebben aan een project als Leverkusen, dat volledig opnieuw moet worden opgebouwd na het verlies van een groot aantal sterkhouders.