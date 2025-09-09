Leverkusen stuurt week na Ten Hag nóg een Nederlander de laan uit

Bayer Leverkusen maakt de samenstelling van de technische staf van Kasper Hjulmand bekend. De opvolger van de onlangs ontslagen Erik ten Hag stelt geen prijs meer op de aanwezigheid van Andries Ulderink, maar diens andere Nederlandse assistent - Rogier Meijer - mag wél aanblijven.

Ten Hag werd vorige week, na nog maar twee speelronden in de Bundesliga te hebben gecoacht, razendsnel op straat gezet door Bayer Leverkusen. De Duitse topclub presenteerde gisteren (maandag) zijn opvolger: Hjulmand. De oud-bondscoach van Denemarken werd de voorbije jaren geregeld genoemd als mogelijke kandidaat bij Ajax, maar gaat nu dus aan de slag in de Bundesliga.

Daags na de aanstelling van Hjulmand presenteert Leverkusen de technische staf waarmee de Deen aan de slag gaat. Meijer mag aanblijven als assistent, maar deelt die rol niet langer met Ulderink, die de club verlaat. In plaats daarvan wordt de jonge Spanjaard Sergi Runge (31) doorgeschoven van de Onder-19 naar de hoofdmacht. Ook voor fysiektrainer Alessandro Schoenmaker valt het doek. De Braziliaanse Nederlander werkte eerder met Ten Hag samen bij Ajax en ging op 1 juli aan de slag in Duitsland, maar is nu in het kielzog van de hoofdtrainer net zo snel weer vertrokken uit Leverkusen.

Voormalig NEC-trainer Meijer werd gisteren (maandag) ook in verband gebracht met het hoofdtrainerschap bij FC Twente. De Tukkers hebben na het ontslag van Joseph Oosting echter meer ijzers in het vuur. Zo zouden ook René Hake (assistent-trainer Feyenoord), Dick Lukkien (FC Groningen) en de clubloze John van den Brom op de kandidatenlijst in Enschede staan.