Mourinho geeft Fenerbahçe enorme trap na: 'Niet van mijn niveau'

José Mourinho kan het bij zijn presentatie als nieuwe trainer van Benfica niet laten om zijn vorige club Fenerbahçe een trap na te geven. The Special One stelt onomwonden dat hij een fout heeft gemaakt toen hij aan de slag ging in Istanbul: "Het was niet mijn niveau."

De 62-jarige Mourinho ging in de zomer van 2024 aan de slag bij Fenerbahçe, nadat hij een half jaar eerder ontslagen was door AS Roma. Onder leiding van de Portugees eindigde Fener in het seizoen 2024/25 (voor het vijfde jaar op rij) als tweede in de Turkse Süper Lig, met een achterstand van elf punten op kampioen Galatasaray. Daarmee plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. In augustus werd Feyenoord daarin nog wel verslagen in de derde ronde, maar struikelde Fenerbahçe in de play-offs over Benfica. Het betekende ontslag voor Mourinho.

Nog geen maand later werd Mourinho gepresenteerd als nieuwe trainer van Benfica, dat zich na de Champions League-nederlaag tegen Qarabag (2-3) van afgelopen dinsdag ontdeed van Bruno Lage. Mourinho blikte bij zijn presentatie in Lissabon nog even terug op zijn dienstverband in Turkije en kon hij het niet nalaten een sneer uit te delen. "Ik heb tot nu toe een rijke carrière gehad, ik heb de grootste clubs in de wereld getraind, in verschillende landen. Ik heb ook verkeerde keuzes gemaakt. Daar heb ik geen spijt van, wat dat helpt je niet in het leven, maar ik ben me bewust van wat ik goed en wat ik verkeerd heb gedaan", begint de coach nog enigszins cryptisch.

"Ik heb een fout gemaakt door naar Fenerbahçe te gaan", vervolgt Mourinho dan. "Het was niet mijn culturele niveau, het was niet mijn voetbalniveau, het was niet mijn niveau", aldus de trainer. "Uiteraard heb ik tot de laatste dag alles gegeven. En ik heb gerouwd, net als Bruno Lage dat nu doet. Want niemand houdt ervan om te moeten vertrekken. Maar door Benfica te gaan trainen keer ik terug op mijn niveau, en mijn niveau is het coachen van de grootste clubs van de wereld", besluit Mourinho het onderwerp.