Mourinho na 25 jaar terug bij Benfica, opvallende clausule in tweejarig contract

José Mourinho is donderdagmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Benfica. The Special One is de opvolger van de eerder deze week ontslagen Bruno Lage. Mourinho tekent een tweejarig contract bij de grootmacht uit Lissabon, waarin wel een opvallende clausule is opgenomen.

Benfica nam in de nacht van dinsdag op woensdag afscheid van Lage, luttele uren na de pijnlijke 2-3 thuisnederlaag tegen Qarabag in de Champions League. Meteen werd al duidelijk dat Mourinho zijn gedroomde opvolger was. Donderdag is de kogel definitief door de kerk en presenteert Benfica de 62-jarige coach aan de pers. Mourinho tekent een tweejarig contract. Het Portugese A Bola meldt dat daarin een opvallende clausule is opgenomen die zo,wel Benfica als Mourinho de gelegenheid geeft om het contract tien dagen na het einde van het huidige seizoen te beëindigen.

Mourinho stond precies 25 jaar geleden bij Benfica voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer in het betaald voetbal, nadat hij in de jaren daarvoor onder meer bij Sporting CP, FC Porto en FC Barcelona als tolk, scout en assistent-trainer had gewerkt. Zijn eerste periode bij Benfica was geen succes: in december werd hij al na tien wedstrijden ontslagen. Daarna vestigde hij bij Porto alsnog zijn naam als toptrainer en beleefde hij een fraaie carrière die hem langs grootmachten als Chelsea, Internazionale en Real Madrid zou leiden. De laatste jaren was hij minder succesvol bij Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma en Fenerbahçe. Die laatste club zette hem eind augustus op straat, uitgerekend na een nederlaag tegen Benfica in de play-offs om een plek in de Champions League.

Reactie Mourinho: 'Ik wil één ding absoluut duidelijk maken'

"Ik heb zoveel emoties, maar ik denk dat mijn ervaring helpt om ze onder controle te houden", zegt Mourinho bij zijn presentatie. "Als Portugezen kennen we allemaal de geschiedenis, de cultuur en de grootte van Benfica. Ik wil één ding absoluut duidelijk maken: ik zal die emoties moeten blokkeren en op een simplistische manier naar deze club en mijn werk moeten kijken", aldus Mourinho. Dat hij terugkeert bij de club waar het ooit voor hem begon betekent wat Mourinho betreft niet dat hij op zijn retour is: "Het is 25 jaar geleden, maar ik ben hier niet om mijn loopbaan te vieren. Ik heb de kans gekregen om voor de grootste clubs ter wereld te werken. Maar ik wil zeggen dat geen andere club mij meer vereerd, verantwoordelijk of gemotiveerd heeft laten voelen als Benfica dat doet. Woorden worden soms weggedragen door de wind, maar acties niet. Mijn belofte is duidelijk: ik zal leven voor Benfica en voor mijn missie", aldus Mourinho.