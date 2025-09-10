Live voetbal

Nieuwe positie voor Ajax-aanvaller? ‘Dat is niet mijn lievelingsplek’

Ajax-spelers Don-Angelo Konadu, Aaron Bouwman, Joeri Heerkens, Oscar Gloukh en Anton Gaaei
Foto: © Imago
1 reactie
Luuk van Grinsven
10 september 2025, 15:07

Don-Angelo Konadu gaat komend seizoen voor zijn kansen in de hoofdmacht van Ajax, zo laat hij weten in een interview met MeeMetOranje. De negentienjarige speler is van nature een spits, maar kan volgens hemzelf ook vanaf de flank uit de voeten.

Door het vertrek van Brian Brobbey leek Konadu een plek te stijgen in de pikorde bij Ajax, maar door de komst van Kasper Dolberg blijft de situatie alsnog nagenoeg hetzelfde. “Concurrentie hoort erbij, dat hoort bij Ajax”, begint de talentvolle spits over de komst van Dolberg op Deadline Day.

Artikel gaat verder onder video

“Wat ik er zelf van vind? Ja, een spits erbij. Ik kan er zelf veel van leren. Ik ben nog jong, dus nu heb ik wel twee spitsen (Dolberg en Wout Weghorst, red.) die al ervaring hebben. Dus daar kan ik heel veel van leren”, weet Konadu.

Vervolgens komt ook het vertrek van Bertrand Traoré, die net als Brobbey naar Sunderland vertrok, ter sprake. Volgens Konadu biedt het vertrekt van de aanvaller perspectief, aangezien hij ook op de rechtsbuitenpositie kan spelen. “Ik kan daar wel voetballen. Het is niet mijn lievelingspositie. Maar ja, waar de trainer me wil zetten, daar speel ik gewoon. Ik heb op linksbuiten gespeeld, als aanvallende middenvelder en ook af en toe op rechtsbuiten. Ik heb veel posities gehad”, sluit Konadu af.

Don-Angelo Konadu

Don-Angelo Konadu
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (3 mei 2006)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
3
1
2024/2025
Ajax
3
0
2024/2025
Jong Ajax
20
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

