Live voetbal 2

Noodlot slaat toe voor Van de Beek, die het uitschreeuwt van de pijn

Donny van de Beek van Girona
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Niels Hassfeld
23 september 2025, 20:50

Donny van de Beek heeft dinsdagavond een ogenschijnlijk ernstige blessure opgelopen. De Nederlander ging na een halfuur spelen in de wedstrijd Athletic Bilbao - Girona naar het gras, zonder een tegenstander in de buurt. Daarbij schreeuwde hij het uit van de pijn.

Van de Beek verscheen dinsdag voor het eerst dit seizoen aan de aftrap met Girona, nadat hij eerder dit seizoen een keer was ingevallen. Zijn terugkeer in de basis is echter geëindigd in een enorme teleurstelling. De voormalig Ajacied moest zich namelijk na een halfuur spelen laten wisselen met een ogenschijnlijk ernstige blessure.

Artikel gaat verder onder video

Bij het uitverdedigen ging Van de Beek de een-twee aan met Bryan Gil. Toen de Nederlander de bal weer terugkreeg, ging het helemaal mis. Na zijn aanname gaat hij schreeuwend naar het gras, terwijl hij naar zijn hamstring grijpt. Even later pakt hij ook zijn kuit beet. Het leek erop dat Van de Beek een van deze spieren afscheurde. De Nederlander hoefde overigens niet per brancard van het veld.

Voor Van de Beek zou dit niet zijn eerste ernstige blessure in zijn loopbaan zijn. In seizoen 2022/23 miste hij al eens 38 wedstrijden van Manchester United met een verrekking van de zijband van zijn knie. Afgelopen seizoen wist de Nederlander redelijk blessurevrij te blijven, maar moest hij de laatste weken van de competitie missen wegens fysieke ongemakken.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick in de wedstrijd tegen Internazionale

Flick neemt na puntverlies Barcelona zeer strenge maatregel

  • za 6 september, 17:36
  • 6 sep. 17:36
Daley Blind Ajax Girona

Daley Blind wordt aan Ajax gelinkt: hoe groot is de kans dat hij snel terugkeert?

  • do 21 augustus, 10:40
  • 21 aug. 10:40
Ajax-technisch directeur Alex Kroes

Ajax-doelwit gesignaleerd in Amsterdam: 'Transfer op komst?'

  • ma 18 augustus, 20:46
  • 18 aug. 20:46
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Neefje Barry
163 Reacties
11 Dagen lid
82 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, is bij hem ook altijd afwachten tot er weer een blessure toeslaat. Krijgt een flink salaris voor bezoekjes aan de fysiotherapeut. Te blessure gevoelig voor topsport.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Neefje Barry
163 Reacties
11 Dagen lid
82 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, is bij hem ook altijd afwachten tot er weer een blessure toeslaat. Krijgt een flink salaris voor bezoekjes aan de fysiotherapeut. Te blessure gevoelig voor topsport.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Athletic - Girona

Athletic de Bilbao
1 - 1
Girona
Vandaag gespeeld om 19:00
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Donny van de Beek

Donny van de Beek
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 28 jaar (18 apr. 1997)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
1
0
2024/2025
Man Utd
-
-
2024/2025
Girona
26
2
2023/2024
Frankfurt
8
0

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
16
Levante
5
0
4
17
Oviedo
5
-7
3
18
Real Sociedad
5
-4
2
19
Mallorca
5
-5
2
20
Girona
6
-13
2

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel