Noodlot slaat toe voor Van de Beek, die het uitschreeuwt van de pijn

heeft dinsdagavond een ogenschijnlijk ernstige blessure opgelopen. De Nederlander ging na een halfuur spelen in de wedstrijd Athletic Bilbao - Girona naar het gras, zonder een tegenstander in de buurt. Daarbij schreeuwde hij het uit van de pijn.

Van de Beek verscheen dinsdag voor het eerst dit seizoen aan de aftrap met Girona, nadat hij eerder dit seizoen een keer was ingevallen. Zijn terugkeer in de basis is echter geëindigd in een enorme teleurstelling. De voormalig Ajacied moest zich namelijk na een halfuur spelen laten wisselen met een ogenschijnlijk ernstige blessure.

Artikel gaat verder onder video

Bij het uitverdedigen ging Van de Beek de een-twee aan met Bryan Gil. Toen de Nederlander de bal weer terugkreeg, ging het helemaal mis. Na zijn aanname gaat hij schreeuwend naar het gras, terwijl hij naar zijn hamstring grijpt. Even later pakt hij ook zijn kuit beet. Het leek erop dat Van de Beek een van deze spieren afscheurde. De Nederlander hoefde overigens niet per brancard van het veld.

Voor Van de Beek zou dit niet zijn eerste ernstige blessure in zijn loopbaan zijn. In seizoen 2022/23 miste hij al eens 38 wedstrijden van Manchester United met een verrekking van de zijband van zijn knie. Afgelopen seizoen wist de Nederlander redelijk blessurevrij te blijven, maar moest hij de laatste weken van de competitie missen wegens fysieke ongemakken.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.