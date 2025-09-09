O Jogo weet hoe ernstig de blessure van Luuk de Jong is

staat naar alle waarschijnlijkheid weken aan de kant bij FC Porto, meldt O Jogo. Volgens de krant kan Francesco Farioli voor de interlandperiode in oktober niet meer over zijn spits beschikken. De Jong liep maandag een knieblessure op in een oefenduel.

De Jong speelde maandag met FC Porto een oefenduel met Lusitania de Lourosa. De spits moest na een botsing met de doelman van de tegenstander per brancard van het veld. De Nederlander kermde het uit van de pijn en er bestond direct vrees voor een heftige blessure. Verschillende Portugese media meldden dat De Jong zijn linkerknie heeft verrekt en schade aan zijn binnenband heeft opgelopen.

Volgens O Jogo is de vrees voor een flinke blessure van De Jong werkelijkheid geworden. De krant schrijft dat de voormalig spits van PSV naar alle waarschijnlijkheid tot de volgende interlandperiode, in oktober, aan de kant zal staan. Hoe ernstig de blessure precies is, bepaalt hoelang De Jong precies uit de roulatie is. De eerste diagnose stemt echter weinig gerust, zo klinkt het.

De krant schrijft dat De Jong ‘het risico loopt’ om meerdere weken aan de kant te staan. De kans is groot dat hij alle wedstrijden tot de volgende interlandperiode moet missen. In dat geval kan hij niet in actie komen tegen Nacional, Rio Ave, Red Bull Salzburg, Arouca, Rode Ster Belgrado en Benfica.