Live voetbal 12

O Jogo weet hoe ernstig de blessure van Luuk de Jong is

Luuk de Jong van FC Porto
Foto: © Imago
1 reactie
Niels Hassfeld
9 september 2025, 20:06

Luuk de Jong staat naar alle waarschijnlijkheid weken aan de kant bij FC Porto, meldt O Jogo. Volgens de krant kan Francesco Farioli voor de interlandperiode in oktober niet meer over zijn spits beschikken. De Jong liep maandag een knieblessure op in een oefenduel.

De Jong speelde maandag met FC Porto een oefenduel met Lusitania de Lourosa. De spits moest na een botsing met de doelman van de tegenstander per brancard van het veld. De Nederlander kermde het uit van de pijn en er bestond direct vrees voor een heftige blessure. Verschillende Portugese media meldden dat De Jong zijn linkerknie heeft verrekt en schade aan zijn binnenband heeft opgelopen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens O Jogo is de vrees voor een flinke blessure van De Jong werkelijkheid geworden. De krant schrijft dat de voormalig spits van PSV naar alle waarschijnlijkheid tot de volgende interlandperiode, in oktober, aan de kant zal staan. Hoe ernstig de blessure precies is, bepaalt hoelang De Jong precies uit de roulatie is. De eerste diagnose stemt echter weinig gerust, zo klinkt het.

De krant schrijft dat De Jong ‘het risico loopt’ om meerdere weken aan de kant te staan. De kans is groot dat hij alle wedstrijden tot de volgende interlandperiode moet missen. In dat geval kan hij niet in actie komen tegen Nacional, Rio Ave, Red Bull Salzburg, Arouca, Rode Ster Belgrado en Benfica.

➡️ Meer FC Porto nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hans Kraay junior

Direct na wanvertoning Oranje begint Hans Kraay junior te applaudisseren

  • Gisteren, 09:11
  • Gisteren, 09:11
Luuk de Jong viert zijn goal bij FC Porto tegen Sporting CP

Luuk de Jong helpt Porto en Farioli aan koppositie in topper tegen Sporting

  • zo 31 augustus, 08:45
  • 31 aug. 08:45
Vertrek Kenneth Taylor komt steeds dichterbij door groot nieuws uit Portugal

Vertrek Kenneth Taylor komt steeds dichterbij door groot nieuws uit Portugal

  • za 30 augustus, 13:19
  • 30 aug. 13:19
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
ERIMIR
3.477 Reacties
429 Dagen lid
37.725 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Triest voor de Jong, wens hem een spoedig herstel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.477 Reacties
429 Dagen lid
37.725 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Triest voor de Jong, wens hem een spoedig herstel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Luuk de Jong

Luuk de Jong
FC Porto
Team: Porto
Leeftijd: 35 jaar (27 aug. 1990)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
PSV
31
13
2023/2024
PSV
34
29
2022/2023
PSV
24
14
2021/2022
Sevilla
0
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel