Opmerkelijk: West Ham presenteert speler die drie maanden geleden nog vertrok

West Ham United komt woensdag met een opmerkelijke aankondiging. De Premier League-club maakt bekend dat doelman (40) zijn handtekening heeft gezet onder een eenjarig contract.

The Hammers namen Fabianski in de zomer van 2018 voor een bedrag van acht miljoen euro over van Swansea City. In dienst van West Ham speelde de keeper, die eerder onder meer bij Arsenal onder contract stond, sindsdien 216 officiële wedstrijden, waarin hij 55 keer de nul hield. Met de Londense club veroverde hij in 2023 de Conference League. Afgelopen seizoen kwam Fabianski nog zeventien keer in actie, maar raakte hij zijn basisplaats na de winterstop definitief kwijt aan de Fransman Alphonse Aréola.

Het contract van Fabianski liep vervolgens afgelopen zomer af, waardoor de 57-voudig international van Polen transfervrij op zoek kon naar een nieuw avontuur. Dat heeft hij dus inmiddels gevonden bij de club die hem drie maanden geleden nog liet vertrekken. "Ik ben echt, echt, echt heel blij om terug te zijn want deze club en de mensen hier betekenen overduidelijk heel veel voor me , zegt Fabianski tegenover de clubsite van West Ham. "Het voelde fijn en schitterend om ze weer te zien."

Trainer Graham Potter is blij dat hij Fabianski met al zijn Premier League-ervaring weer mag begroeten. "We zijn heel tevreden om Lukasz terug te hebben bij de groep", zegt de coach. "Ongeacht het feit dat hij hier eerder al was, is het belangrijkste dat hij nog steeds een topkeeper én een topprofessional is en dat hij de perfecte keuze is voor de rol die we moesten zien in te vullen", aldus Potter.