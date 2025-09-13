Opvallende comeback in Vandaag Inside? 'Als ik hem was zou ik snel bellen, dit komt nooit meer goed'

Albert Verlinde doet er verstandig aan om snel contact op te nemen met de redactie van Vandaag Inside over een terugkeer aan tafel bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Dat zegt Evert Santegoeds althans in de podcast Strikt Privé. Verlinde was tot afgelopen seizoen geregeld te zien in VI, maar verbond zich afgelopen zomer exclusief aan het totaal geflopte RTL Tonight.

De 64-jarige Verlinde fungeerde in VI tot voor kort als vaste vervanger van René van der Gijp op diens vrije woensdag. Afgelopen zomer stapte hij over naar RTL Tonight, net als andere voormalige VI-gasten als schrijfster Lale Gül en ex-schaatser en techspecialist Ben van der Burg. RTL Tonight kampt vanaf het begin echter met zeer tegenvallende kijkcijfers.

In Strikt Privé wordt een vraag van een luisteraar behandeld die wil weten of Verlinde 'gewoon weer welkom zou zijn' in Vandaag Inside. "Ja, dat denk ik wel", zegt Santegoeds. "Gewoon om hem elke week af te kunnen zeiken en hem ermee te kunnen confronteren. Albert zal er zeker niet mee zitten, dus ik denk het wel. En als ik hem was zou ik maar snel bellen, want dit komt nooit meer goed", aldus de hoofdredacteur van Privé.

Host Jordi Versteegden pleit voor een snel einde aan de lijdensweg die RTL Tonight voor alle betrokkenen is geworden: "Trek die pleister er snel af." Santegoeds beaamt: "Ja, dat lijkt me wel. Kijk: het publiek heeft met elkaar afgesproken om daar niet naar te gaan kijken. Dan kun je ingrepen doen, vergaderen, crisisberaad... maar het programma deugt gewoon niet. Het is besmet, net als Bar Laat, daar hadden mensen ook geen zin in. Dit is nog veel erger en daar moet gewoon snel een beslissing over genomen worden, lijkt me", aldus de journalist.