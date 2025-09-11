Te Kloese op rapport: 'Feyenoord financieel gezonder dan ooit'

Feyenoord zit momenteel in een zeer sterke financiële positie. Die analyse maakt Marcel van der Kraan van De Telegraaf. "Sinds Dennis te Kloese bij de club betrokken is, zijn er steeds dikke zwarte cijfers geschreven."

Vijftien jaar geleden behoedden de Vrienden van Feyenoord de club voor een faillissement. De Rotterdamse trots had wel wat jaren nodig om weer toe te groeien naar het niveau van daarvoor, vooral op financieel vlak, maar eindigden wel sinds het seizoen 2011/12 steevast bij de beste vier van de Eredivisie. Een uitzondering daargelaten: in het seizoen 2020/21 moesten Feyenoord-fans genoegen nemen met de vijfde plek. Twee jaar later pakte de ploeg onder leiding van Arne Slot de titel.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord maakte echter tussen 2019 en 2022 veelal verlies en kon amper groeien. Met een jaloerse blik werd er gekeken naar de rivaal uit Amsterdam, die Antony bijvoorbeeld voor 100 miljoen euro van de hand deed en ook voor spelers als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong gigantische bedragen ontving. Uitmuntende Champions League-optredens lagen daar ten grondslag aan, een competitie waar Feyenoord amper in speelde.

In januari 2022 werd Te Kloese benoemd als algemeen directeur van Feyenoord en daar heeft de club de vruchten van geplukt, weet Van der Kraan. "Feit is dat er vanaf 2022 onder de streep met grote halen dikke, zwarte cijfers zijn geschreven. Tussen januari 2022 en het einde van de transferwindow in deze zomer heeft Te Kloese met Feyenoord bijna voor 350 miljoen euro aan spelers verkocht." Feyenoord kocht voor iets minder dan de helft van dat bedrag in (155 miljoen euro). Dat zijn enorme hoeveelheden, als je naar het recente verleden van de Rotterdamse club kijkt. Financieel analist Edwin van Leeuwen adviseerde Feyenoord vijf jaar geleden meer te investeren: die nieuwe opvatting lijkt de club geen windeieren te leggen.

De waarde van Feyenoord is dan ook flink gestegen: volgens Football Benchmark is de kampioen van 2022/23 nu meer dan 430 miljoen euro waard. "Daarmee heeft de club een nieuwe vlucht genomen en heeft Feyenoord vooral dankzij een financieel sterk transferbeleid alle kleine of dikrode transferperiodes van de afgelopen twintig jaar weggeblazen", voegt Van der Kraan toe. Waar Feyenoord voor Luis Sinisterra, Orkun Kökcü, Mats Wieffer, Santiago Giménez, Igor Paixão en Dávid Hancko flink geld ving, werd er met beleid betaald voor nieuwe spelers. De meeste aankopen van de club worden tijdens hun periode bij Feyenoord ook meer geld waard. Mede daardoor zouden de Rotterdammers aandelen kunnen terugkopen van de Vrienden van Feyenoord en investeringen blijven doen in De Kuip, wat voorlopig het stadion zal blijven.