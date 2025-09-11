Te Kloese op rapport: 'Feyenoord financieel gezonder dan ooit'

Feyenoord zit momenteel in een zeer sterke financiële positie. Die analyse maakt Marcel van der Kraan van De Telegraaf. "Sinds Dennis te Kloese bij de club betrokken is, zijn er steeds dikke zwarte cijfers geschreven."
Vijftien jaar geleden behoedden de Vrienden van Feyenoord de club voor een faillissement. De Rotterdamse trots had wel wat jaren nodig om weer toe te groeien naar het niveau van daarvoor, vooral op financieel vlak, maar eindigden wel sinds het seizoen 2011/12 steevast bij de beste vier van de Eredivisie. Een uitzondering daargelaten: in het seizoen 2020/21 moesten Feyenoord-fans genoegen nemen met de vijfde plek. Twee jaar later pakte de ploeg onder leiding van Arne Slot de titel.
Feyenoord maakte echter tussen 2019 en 2022 veelal verlies en kon amper groeien. Met een jaloerse blik werd er gekeken naar de rivaal uit Amsterdam, die Antony bijvoorbeeld voor 100 miljoen euro van de hand deed en ook voor spelers als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong gigantische bedragen ontving. Uitmuntende Champions League-optredens lagen daar ten grondslag aan, een competitie waar Feyenoord amper in speelde.
In januari 2022 werd Te Kloese benoemd als algemeen directeur van Feyenoord en daar heeft de club de vruchten van geplukt, weet Van der Kraan. "Feit is dat er vanaf 2022 onder de streep met grote halen dikke, zwarte cijfers zijn geschreven. Tussen januari 2022 en het einde van de transferwindow in deze zomer heeft Te Kloese met Feyenoord bijna voor 350 miljoen euro aan spelers verkocht." Feyenoord kocht voor iets minder dan de helft van dat bedrag in (155 miljoen euro). Dat zijn enorme hoeveelheden, als je naar het recente verleden van de Rotterdamse club kijkt. Financieel analist Edwin van Leeuwen adviseerde Feyenoord vijf jaar geleden meer te investeren: die nieuwe opvatting lijkt de club geen windeieren te leggen.
De waarde van Feyenoord is dan ook flink gestegen: volgens Football Benchmark is de kampioen van 2022/23 nu meer dan 430 miljoen euro waard. "Daarmee heeft de club een nieuwe vlucht genomen en heeft Feyenoord vooral dankzij een financieel sterk transferbeleid alle kleine of dikrode transferperiodes van de afgelopen twintig jaar weggeblazen", voegt Van der Kraan toe. Waar Feyenoord voor Luis Sinisterra, Orkun Kökcü, Mats Wieffer, Santiago Giménez, Igor Paixão en Dávid Hancko flink geld ving, werd er met beleid betaald voor nieuwe spelers. De meeste aankopen van de club worden tijdens hun periode bij Feyenoord ook meer geld waard. Mede daardoor zouden de Rotterdammers aandelen kunnen terugkopen van de Vrienden van Feyenoord en investeringen blijven doen in De Kuip, wat voorlopig het stadion zal blijven.
@Pietjanhendrik Ik denk dat de reactie van GAE meer een soort sarcasme is naar hoe Feyenoord door sommigen genoemd wordt. Maarja het is wel opmerkelijk hoe sommige "kenners" beweren dat er helemaal geen geld is. En dan komt dit ineens tevoorschijn
Het is wel duidelijk dat sommige Feyenoord haters maar gewoon wat blaten. Over o.a. Ten Kloese en het financiële wanbeleid. Het is goed dat de kameraden zich niets van deze afgunstige drogredenen wat aantrekken. We weten wel beter en worden daarin keer op keer bevestigd.
De slapende reus ontwaakt. De financiële wederopstanding van Feyenoord is geen toeval, maar het resultaat van visie en leiderschap. Sinds Dennis te Kloese zijn intrede deed, lijkt er een wonder te zijn verricht in Rotterdam-Zuid. Waar de club ooit op omvallen stond, staat Feyenoord nu zelf in het middelpunt van de Europese transfermarkt. Te Kloese verdient in dit verhaal bijna een goddelijke status. Hij heeft de chaos vervangen door beleid, de zwakte door kracht, en de wanhoop door hoop. Onder zijn bewind schrijft Feyenoord niet alleen zwarte cijfers, maar ook geschiedenis. Hij is de man die Feyenoord wakker heeft gekust uit een lange slaap. Een vriend van mij zei het treffend: “De slapende reus is wakker.” En inderdaad je voelt aan alles dat Feyenoord nog lang niet is uitgerekt. Dit is geen eindstation, dit is het begin van een tijdperk waarin Rotterdam eindelijk oog in oog staat met zijn ware potentie. En voor alle hatertjes die onzin verspreiden en leugens de wereld in slingeren over Te Kloese laten we eerlijk zijn, dat is puur jaloezie. Ze kunnen het niet verkroppen dat Feyenoord juist groeit terwijl hun eigen clubs wegzakken. Het doet ze zoveel pijn dat het bijna psychische problemen veroorzaakt. Want de harde waarheid is, Feyenoord is terug, sterker door strijd.
Als de gemeente elk jaar staatssteun blijft geven en de vrienden elke keer het geld blijven lenen dan heb je idd zwarte cijfers. Pijnlijk is ook dat transferbedragen slechts zeer beperkt geinvesteerd kunnen worden om financiele gaten te dichten. Het missen van CL dit jaar gaat de nekslag worden voor feijenoord. In de 2e europese divisie met andere kleintjes wordt niet het geld gevangen als in de premium league voor de topclubs. De top2 kan prima 0 punten pakken en nog keihard lachen met al die miljoenen die ze voor niks krijgen. komend jaar timber gratis weg en grote misaankopen moeten afgeboekt worden. Ik zie het somber in. En positief om te lezen dat de supporters van zuid erg positief zijn over de telegraaf. Dat is een mooie nieuwe ontwikkeling waar iets moois uit gaat groeien.
