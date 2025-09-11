Live voetbal

Te Kloese op rapport: 'Feyenoord financieel gezonder dan ooit'

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese met spelers Igor Paixão en Dávid Hancko
Foto: © Imago/Realtimes
11 reacties
Mingus Niesten
11 september 2025, 16:29   Bijgewerkt: 17:32

Feyenoord zit momenteel in een zeer sterke financiële positie. Die analyse maakt Marcel van der Kraan van De Telegraaf. "Sinds Dennis te Kloese bij de club betrokken is, zijn er steeds dikke zwarte cijfers geschreven."

Vijftien jaar geleden behoedden de Vrienden van Feyenoord de club voor een faillissement. De Rotterdamse trots had wel wat jaren nodig om weer toe te groeien naar het niveau van daarvoor, vooral op financieel vlak, maar eindigden wel sinds het seizoen 2011/12 steevast bij de beste vier van de Eredivisie. Een uitzondering daargelaten: in het seizoen 2020/21 moesten Feyenoord-fans genoegen nemen met de vijfde plek. Twee jaar later pakte de ploeg onder leiding van Arne Slot de titel.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord maakte echter tussen 2019 en 2022 veelal verlies en kon amper groeien. Met een jaloerse blik werd er gekeken naar de rivaal uit Amsterdam, die Antony bijvoorbeeld voor 100 miljoen euro van de hand deed en ook voor spelers als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong gigantische bedragen ontving. Uitmuntende Champions League-optredens lagen daar ten grondslag aan, een competitie waar Feyenoord amper in speelde.

In januari 2022 werd Te Kloese benoemd als algemeen directeur van Feyenoord en daar heeft de club de vruchten van geplukt, weet Van der Kraan. "Feit is dat er vanaf 2022 onder de streep met grote halen dikke, zwarte cijfers zijn geschreven. Tussen januari 2022 en het einde van de transferwindow in deze zomer heeft Te Kloese met Feyenoord bijna voor 350 miljoen euro aan spelers verkocht." Feyenoord kocht voor iets minder dan de helft van dat bedrag in (155 miljoen euro). Dat zijn enorme hoeveelheden, als je naar het recente verleden van de Rotterdamse club kijkt. Financieel analist Edwin van Leeuwen adviseerde Feyenoord vijf jaar geleden meer te investeren: die nieuwe opvatting lijkt de club geen windeieren te leggen.

De waarde van Feyenoord is dan ook flink gestegen: volgens Football Benchmark is de kampioen van 2022/23 nu meer dan 430 miljoen euro waard. "Daarmee heeft de club een nieuwe vlucht genomen en heeft Feyenoord vooral dankzij een financieel sterk transferbeleid alle kleine of dikrode transferperiodes van de afgelopen twintig jaar weggeblazen", voegt Van der Kraan toe. Waar Feyenoord voor Luis Sinisterra, Orkun Kökcü, Mats Wieffer, Santiago Giménez, Igor Paixão en Dávid Hancko flink geld ving, werd er met beleid betaald voor nieuwe spelers. De meeste aankopen van de club worden tijdens hun periode bij Feyenoord ook meer geld waard. Mede daardoor zouden de Rotterdammers aandelen kunnen terugkopen van de Vrienden van Feyenoord en investeringen blijven doen in De Kuip, wat voorlopig het stadion zal blijven.

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie Feyenoord

Feyenoord laat aankoop van 2 miljoen plotseling definitief vertrekken

  • Gisteren, 20:22
  • Gisteren, 20:22
Robin van Persie en Dennis te Kloese De Kuip

Grote vraagtekens bij twee Feyenoord-aankopen: 'Te veel betaald'

  • Gisteren, 17:50
  • Gisteren, 17:50
Verhuurde Feyenoord-speler duidelijk: ‘Met alle respect naar Van der Vaart…’

Verhuurde Feyenoord-speler duidelijk: ‘Met alle respect naar Van der Vaart…’

  • Gisteren, 14:45
  • Gisteren, 14:45
7 11 reacties
Reageren
11 reacties
Derk62
381 Reacties
763 Dagen lid
1.745 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nog geen reacties van onze mietjes uit 020

GAE
11 Reacties
1 Dag lid
9 Likes
GAE
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wel knap voor een provincieclubje.....

Quarlon
712 Reacties
1.080 Dagen lid
3.474 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@GAE spreekt iemand die zelf tussen de koeien in Deventer staat

Pietjanhendrik
309 Reacties
51 Dagen lid
314 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@GAE weet je wel wat “de provincie” is ? Hahahaha. Zuid Holland is de meeste stedelijke provincie van Nederland haha

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
27 Reacties
964 Dagen lid
31 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik Ik denk dat de reactie van GAE meer een soort sarcasme is naar hoe Feyenoord door sommigen genoemd wordt. Maarja het is wel opmerkelijk hoe sommige "kenners" beweren dat er helemaal geen geld is. En dan komt dit ineens tevoorschijn

Quarlon
712 Reacties
1.080 Dagen lid
3.474 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is wel duidelijk dat sommige Feyenoord haters maar gewoon wat blaten. Over o.a. Ten Kloese en het financiële wanbeleid. Het is goed dat de kameraden zich niets van deze afgunstige drogredenen wat aantrekken. We weten wel beter en worden daarin keer op keer bevestigd.

Ome Barend
285 Reacties
11 Dagen lid
362 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

De slapende reus ontwaakt. De financiële wederopstanding van Feyenoord is geen toeval, maar het resultaat van visie en leiderschap. Sinds Dennis te Kloese zijn intrede deed, lijkt er een wonder te zijn verricht in Rotterdam-Zuid. Waar de club ooit op omvallen stond, staat Feyenoord nu zelf in het middelpunt van de Europese transfermarkt. Te Kloese verdient in dit verhaal bijna een goddelijke status. Hij heeft de chaos vervangen door beleid, de zwakte door kracht, en de wanhoop door hoop. Onder zijn bewind schrijft Feyenoord niet alleen zwarte cijfers, maar ook geschiedenis. Hij is de man die Feyenoord wakker heeft gekust uit een lange slaap. Een vriend van mij zei het treffend: “De slapende reus is wakker.” En inderdaad je voelt aan alles dat Feyenoord nog lang niet is uitgerekt. Dit is geen eindstation, dit is het begin van een tijdperk waarin Rotterdam eindelijk oog in oog staat met zijn ware potentie. En voor alle hatertjes die onzin verspreiden en leugens de wereld in slingeren over Te Kloese laten we eerlijk zijn, dat is puur jaloezie. Ze kunnen het niet verkroppen dat Feyenoord juist groeit terwijl hun eigen clubs wegzakken. Het doet ze zoveel pijn dat het bijna psychische problemen veroorzaakt. Want de harde waarheid is, Feyenoord is terug, sterker door strijd.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
622 Reacties
44 Dagen lid
1.957 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Als de gemeente elk jaar staatssteun blijft geven en de vrienden elke keer het geld blijven lenen dan heb je idd zwarte cijfers. Pijnlijk is ook dat transferbedragen slechts zeer beperkt geinvesteerd kunnen worden om financiele gaten te dichten. Het missen van CL dit jaar gaat de nekslag worden voor feijenoord. In de 2e europese divisie met andere kleintjes wordt niet het geld gevangen als in de premium league voor de topclubs. De top2 kan prima 0 punten pakken en nog keihard lachen met al die miljoenen die ze voor niks krijgen. komend jaar timber gratis weg en grote misaankopen moeten afgeboekt worden. Ik zie het somber in. En positief om te lezen dat de supporters van zuid erg positief zijn over de telegraaf. Dat is een mooie nieuwe ontwikkeling waar iets moois uit gaat groeien.

Hops
262 Reacties
1.081 Dagen lid
1.020 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad

. Bla bla bla en je hebt het weer mis

TrotseVoetbalFan
0 Reacties
4 Dagen lid
0 Likes
TrotseVoetbalFan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Financieel gezond maar er nog steeds niets van kunnen gheghe... groetjes van de andere kant vd maas.

Copa
2.104 Reacties
731 Dagen lid
22.736 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi. IK vreesde al een doemscenario, Hopelijk heeft deze jongen gelijk. Nu kan Feyenoord aan een nieuw stadion gaan denken en betere spelers aantrekken, want die wil veel meer verdienen dan wat Kloese kon bieden

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Derk62
381 Reacties
763 Dagen lid
1.745 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nog geen reacties van onze mietjes uit 020

GAE
11 Reacties
1 Dag lid
9 Likes
GAE
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wel knap voor een provincieclubje.....

Quarlon
712 Reacties
1.080 Dagen lid
3.474 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@GAE spreekt iemand die zelf tussen de koeien in Deventer staat

Pietjanhendrik
309 Reacties
51 Dagen lid
314 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@GAE weet je wel wat “de provincie” is ? Hahahaha. Zuid Holland is de meeste stedelijke provincie van Nederland haha

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
27 Reacties
964 Dagen lid
31 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik Ik denk dat de reactie van GAE meer een soort sarcasme is naar hoe Feyenoord door sommigen genoemd wordt. Maarja het is wel opmerkelijk hoe sommige "kenners" beweren dat er helemaal geen geld is. En dan komt dit ineens tevoorschijn

Quarlon
712 Reacties
1.080 Dagen lid
3.474 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is wel duidelijk dat sommige Feyenoord haters maar gewoon wat blaten. Over o.a. Ten Kloese en het financiële wanbeleid. Het is goed dat de kameraden zich niets van deze afgunstige drogredenen wat aantrekken. We weten wel beter en worden daarin keer op keer bevestigd.

Ome Barend
285 Reacties
11 Dagen lid
362 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

De slapende reus ontwaakt. De financiële wederopstanding van Feyenoord is geen toeval, maar het resultaat van visie en leiderschap. Sinds Dennis te Kloese zijn intrede deed, lijkt er een wonder te zijn verricht in Rotterdam-Zuid. Waar de club ooit op omvallen stond, staat Feyenoord nu zelf in het middelpunt van de Europese transfermarkt. Te Kloese verdient in dit verhaal bijna een goddelijke status. Hij heeft de chaos vervangen door beleid, de zwakte door kracht, en de wanhoop door hoop. Onder zijn bewind schrijft Feyenoord niet alleen zwarte cijfers, maar ook geschiedenis. Hij is de man die Feyenoord wakker heeft gekust uit een lange slaap. Een vriend van mij zei het treffend: “De slapende reus is wakker.” En inderdaad je voelt aan alles dat Feyenoord nog lang niet is uitgerekt. Dit is geen eindstation, dit is het begin van een tijdperk waarin Rotterdam eindelijk oog in oog staat met zijn ware potentie. En voor alle hatertjes die onzin verspreiden en leugens de wereld in slingeren over Te Kloese laten we eerlijk zijn, dat is puur jaloezie. Ze kunnen het niet verkroppen dat Feyenoord juist groeit terwijl hun eigen clubs wegzakken. Het doet ze zoveel pijn dat het bijna psychische problemen veroorzaakt. Want de harde waarheid is, Feyenoord is terug, sterker door strijd.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
622 Reacties
44 Dagen lid
1.957 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Als de gemeente elk jaar staatssteun blijft geven en de vrienden elke keer het geld blijven lenen dan heb je idd zwarte cijfers. Pijnlijk is ook dat transferbedragen slechts zeer beperkt geinvesteerd kunnen worden om financiele gaten te dichten. Het missen van CL dit jaar gaat de nekslag worden voor feijenoord. In de 2e europese divisie met andere kleintjes wordt niet het geld gevangen als in de premium league voor de topclubs. De top2 kan prima 0 punten pakken en nog keihard lachen met al die miljoenen die ze voor niks krijgen. komend jaar timber gratis weg en grote misaankopen moeten afgeboekt worden. Ik zie het somber in. En positief om te lezen dat de supporters van zuid erg positief zijn over de telegraaf. Dat is een mooie nieuwe ontwikkeling waar iets moois uit gaat groeien.

Hops
262 Reacties
1.081 Dagen lid
1.020 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad

. Bla bla bla en je hebt het weer mis

TrotseVoetbalFan
0 Reacties
4 Dagen lid
0 Likes
TrotseVoetbalFan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Financieel gezond maar er nog steeds niets van kunnen gheghe... groetjes van de andere kant vd maas.

Copa
2.104 Reacties
731 Dagen lid
22.736 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi. IK vreesde al een doemscenario, Hopelijk heeft deze jongen gelijk. Nu kan Feyenoord aan een nieuw stadion gaan denken en betere spelers aantrekken, want die wil veel meer verdienen dan wat Kloese kon bieden

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel