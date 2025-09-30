Van der Gijp heeft dringend advies voor zijn vrouw na doodsbedreigingen

René van der Gijp raadt zijn vrouw aan te stoppen met het gebruiken van social media, zo maakt hij duidelijk in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Minouche van der Gijp wordt online met de dood bedreigd wegens haar felle kritiek op Wierd Duk, een vaste gast van Vandaag Inside.

Minouche van der Gijp baarde anderhalve week geleden opzien door een frontale aanval te openen op Duk. Ze betichtte de journalist van De Telegraaf er onder meer van ‘fascistische onzin’ uit te kramen en stelde dat de kijkers van Vandaag Inside Duk vroeg of laat massaal uit zullen kotsen. Minouche heeft hiervoor felle kritiek ontvangen en wordt zelfs bedreigd, zo deelde ze afgelopen week op social media.

Artikel gaat verder onder video

Bij KJEG komt de situatie ter sprake. “Mijn vrouw kreeg allemaal doodsbedreigingen op Facebook en Twitter”, begint Van der Gijp. “Ik zeg tegen haar: ga van sociale media af. Wat moet je ermee?”, maakt de oud-voetballer zijn advies aan zijn vrouw bekend. “Je wint er een hoop tijd mee en een hoop ergernis verdwijnt uit je leven”, beaamt Michel van Egmond.

Van der Gijp blij met nazorg vanuit politie

Van der Gijp geeft vervolgens aan dat hij over de situatie werd gebeld door de politie. “Ze vroegen of ze er wat mee moeten doen”, geeft hij aan. “Maar ze hebben het druk genoeg, het is zonde van hun tijd.” De analist is wel onder de indruk van de nazorg van de politie. “Ik heb overvallen meegemaakt en twee keer een inbraak. Dan bellen en mailen ze met de vraag hoe het met je gaat. Het is zo’n lief instituut.”

Wim Kieft geeft vervolgens aan het ‘naïef’ te vinden van Minouche dat ze er geen rekening mee hield dat ze bedreigingen zou krijgen na haar kritiek aan het adres van Duk. Daar is Van der Gijp het wel mee eens. “Dat kun je verwachten”, antwoordt hij. “Het is triest, maar het gebeurt gewoon”, voegt Kieft eraan toe. Van der Gijp stelt dan dat veel van de bedreigingen ook komen van mensen die dit met hun zakelijke account deden. “Als je dat meldt, word je opgepakt en heb je gewoon een strafblad”, geeft de voormalig aanvaller aan. Hoewel hij dat wel een goed voorbeeld vindt, wil Van der Gijp dit niet doen, omdat de politie het naar zijn idee al druk genoeg heeft.