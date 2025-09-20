Minouche van der Gijp open over relatiecrisis met René

Het huwelijk van René en Minouche van der Gijp stond vorig jaar op klappen, maar inmiddels gaat het weer een stuk beter tussen de twee. In gesprek met Story blikt Minouche hierop terug en gaat ze ook in op de keuze van haar man om op de woensdagen vrij te nemen.

In november vorig jaar kwam naar buiten dat het huwelijk van René en Minouche van der Gijp in zwaar weer verkeerde. Met name de druk van vijf live-uitzendingen van Vandaag Inside per week zou de oud-voetballer lastig maken in de omgang. Nadat Van der Gijp zijn contract bij Talpa had verlengd, kreeg hij op iedere woensdag een vrije avond. Uiteindelijk besloot het stel om bij elkaar te blijven.

Artikel gaat verder onder video

“Het gaat hartstikke goed tussen René en mij”, blikt Minouche in gesprek met Story terug op de huwelijksproblemen die het stel had. Ze geeft aan dat de vrije woensdag van haar man daarbij enorm heeft geholpen. “Voor de duidelijkheid: dat heb ik niet afgedwongen, dat was zijn eigen keuze. Ik heb alleen gezegd, toen hij erg gespannen en kribbig was: Hé, dit gaat niet lekker, je moet wel een leuk persoon blijven.”

Van der Gijp besloot daarop in te zetten op een extra vrije dag per week in de onderhandelingen over een nieuw contract bij Talpa. “Sinds René de woensdag vrij is, voelt hij zich een stuk beter”, geeft ze aan. Op woensdagen schuift Wierd Duk nu vaak aan bij Vandaag Inside, waar Minouche geen fan van is. “Ik zie liever iemand als Jort Kelder aan tafel zitten.”

Uithaal naar Wierd Duk

Minouche opende eerder deze week nog frontaal de aanval op Duk. Zo betichtte ze de journalist van De Telegraaf onder meer van ‘het uitkramen van fascistische onzin’ en stelde ze dat kijkers van VI Duk spoedig massaal uit zullen kotsen. Ook Van der Gijp is geen voorstander van de tafelgast, zo maakte hij dinsdag duidelijk. Dat Minouche een sterke mening heeft over het programma, maakt de oud-voetballer niet zo veel uit. “René moet er een beetje om lachen. Hij zegt: Joh, laat gaan. Lieffie, is het er nu uit? Morgen weer een nieuwe dag. René is niet zo dat hij mij dingen gaat verbieden.”

