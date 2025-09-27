Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz moet puzzelen door blessures

PSV neemt het zondagavond om 20.00 uur in Rotterdam op tegen Excelsior. Peter Bosz heeft met de blessures van en een flinke puzzel te leggen. Naar verwachting lost de trainer het op door zijn elftal op drie plekken te wijzigen.

Op doel lijkt Matej Kovar zeker te zijn van zijn basisplaats. In de achterhoede zal Bosz door het ontbreken van Dest noodgedwongen moeten wisselen. Mauro Júnior maakte zondag tegen Ajax (2-2) zijn rentree na blessureleed. De verwachting is dat hij nu direct in de basis zal beginnen om de absentie van Dest op te vangen. Aan de andere kant lijkt Anass Salah-Eddine zijn basisplaats te behouden na een goed optreden vorige week. Het hart van de verdediging bestaat vermoedelijk uit Yarek Gasiorowski en Ryan Flamingo.

Artikel gaat verder onder video

Naar verwachting voert Bosz ook een wissel door op het middenveld. Waar Jerdy Schouten en Joey Veerman zeker lijken van een basisplaats, geldt dat niet voor Ismael Saibari. De Marokkaan was trefzeker tegen Ajax, maar was verder tegen de Amsterdammers en eerder tegen Union Sint-Gillis (1-3 nederlaag) ongelukkig in de afwerking. Daardoor zal Bosz er vermoedelijk voor kiezen hem rust te geven, wat een basisplaats voor Guus Til betekent.

Voorin moet Bosz met de ernstige blessure van Van Bommel ook een wijziging doorvoeren. Naar verwachting wijst de oefenmeester Esmir Bajraktarevic aan als vervanger van de geblesseerde aanvaller. Daardoor verhuist Ivan Perisic naar de linkervleugel, terwijl Ricardo Pepi in de punt van de aanval lijkt te blijven.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovar; Mauro Júnior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman, Til; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.