Live voetbal

Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz moet puzzelen door blessures

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
0 reacties
Niels Hassfeld
27 september 2025, 09:53

PSV neemt het zondagavond om 20.00 uur in Rotterdam op tegen Excelsior. Peter Bosz heeft met de blessures van Sergiño Dest en Ruben van Bommel een flinke puzzel te leggen. Naar verwachting lost de trainer het op door zijn elftal op drie plekken te wijzigen.

Op doel lijkt Matej Kovar zeker te zijn van zijn basisplaats. In de achterhoede zal Bosz door het ontbreken van Dest noodgedwongen moeten wisselen. Mauro Júnior maakte zondag tegen Ajax (2-2) zijn rentree na blessureleed. De verwachting is dat hij nu direct in de basis zal beginnen om de absentie van Dest op te vangen. Aan de andere kant lijkt Anass Salah-Eddine zijn basisplaats te behouden na een goed optreden vorige week. Het hart van de verdediging bestaat vermoedelijk uit Yarek Gasiorowski en Ryan Flamingo.

Artikel gaat verder onder video

Naar verwachting voert Bosz ook een wissel door op het middenveld. Waar Jerdy Schouten en Joey Veerman zeker lijken van een basisplaats, geldt dat niet voor Ismael Saibari. De Marokkaan was trefzeker tegen Ajax, maar was verder tegen de Amsterdammers en eerder tegen Union Sint-Gillis (1-3 nederlaag) ongelukkig in de afwerking. Daardoor zal Bosz er vermoedelijk voor kiezen hem rust te geven, wat een basisplaats voor Guus Til betekent.

Voorin moet Bosz met de ernstige blessure van Van Bommel ook een wijziging doorvoeren. Naar verwachting wijst de oefenmeester Esmir Bajraktarevic aan als vervanger van de geblesseerde aanvaller. Daardoor verhuist Ivan Perisic naar de linkervleugel, terwijl Ricardo Pepi in de punt van de aanval lijkt te blijven.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovar; Mauro Júnior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman, Til; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Danny Makkelie en Danny Buijs

Danny Buijs: Makkelie fluit geen CL meer en moet snel naar de sauna

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
Ajax-trainer John Heitinga

Totale verbijstering om wanbeleid van Ajax: 'Wat een onzin'

  • Gisteren, 22:02
  • Gisteren, 22:02
Danny Makkelie en Danny Buijs

Danny Buijs is woedend op Danny Makkelie en wordt bestraft

  • Gisteren, 20:58
  • Gisteren, 20:58
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Excelsior - NAC

Excelsior
16:30
NAC Breda
Wordt gespeeld op 29 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
AZ
6
5
12
5
Groningen
6
3
12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel